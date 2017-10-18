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Рынки
Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Назад в черный понедельник

Исполняется 30 лет черному понедельнику в США

19 октября 1987 года индекс Dow Jones рухнул на 22,6%, сегодня ситуация на фондовом рынке в чем-то напоминает те события

Атмосфера на Нью-Йорк-ской фондовой бирже (NYSE) большую часть 1987 г. была опьяняющей, вспоминает директор по операциям в торговом зале UBS Financial Services Арт Кашин. Рынок неудержимо рос. Когда после очередного периода безостановочного роста в его брокерской компании решили несколько сократить позиции, рынок пошел еще выше. «Те события немного напоминают мне увиденное в этом году», – говорит Кашин. Дело в том, объясняет он, что любые периоды падения котировок участники рынка используют для скупки бумаг, тем самым вновь заставляя их расти.

Тактика покупки акций при малейшей коррекции в 2017 г. выражена сильнее, чем за все восемь лет посткризисного роста. С кризисного минимума в марте 2009 г. индекс Dow Jones вырос уже в 3,5 раза. Отметку 20 000 пунктов он преодолел в январе 2017 г., а на торгах во вторник впервые достиг 23 000, показав рост с начала года на 16,4%.

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