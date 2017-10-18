ЦБ собирается разместить собственные облигации на 1 трлн рублей

Пока у Банка России только один выпуск на 150 млрд рублей

ЦБ собирается разместить собственные облигации на 1 трлн руб. А. Гордеев / Ведомости

ЦБ принял решение осуществить эмиссию второго и третьего выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР), сообщил регулятор. Оба выпуска будут на 500 млрд руб. с плавающим купоном, который будет равен значению ключевой ставки на каждый день купонного периода.

Аукцион размещения второго выпуска КОБР пройдет 24 октября, его проведет Московская биржа. Оба выпуска короткие. Дата погашения второго — 17 января, третьего — 14 февраля 2018 г.

Сейчас у ЦБ только один выпуск КОБР — на 150 млрд руб., который он разместил в августе этого года. Тот выпуск был первым с 2011 г. от Банка России, впервые в своей истории регулятор выпустил купонные бонды. «В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности», - сказано в сообщении ЦБ. Спрос на последний выпуск превысил предложение на 16%, отчитывался Центробанк.

Использование ОБР планируется лишь на период, пока банковский сектор будет находиться в ситуации структурного профицита ликвидности, объяснял ранее регулятор. Следующий выпуск может состояться в ноябре, отмечала в августе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, он «может быть чуть-чуть больше». По мере увеличения профицита ликвидности выпуски будут расти, указывал ЦБ в проекте денежно-кредитной политики.

«Очевидно, ЦБ видит, что масштаб профицита ликвидности увеличится, соответственно, использует КОБР, чтобы дополнительно эту ликвидность абсорбировать», - говорит главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Объем выпусков и их длина не удивляют, продолжает Кузьмин: «Тем более в конце года, когда бюджетные расходы сезонно увеличиваются. Плюс ЦБ проводит мероприятия по поддержке банка «ФК Открытие» и Бинбанка, что тоже увеличивает свободную ликвидность на рынке».