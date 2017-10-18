Экономика
Платный
Маргарита Папченкова|Павел Кантышев
Правила
Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Криптомонополия

Российские власти готовы предложить крипторубль

Зачем – они еще не решили

Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства по технологической реализации выпуска национальной криптовалюты, заявил министр Николай Никифоров, место в финансовой и правовой системе предстоит определить правительству и депутатам. «Должен быть установлен госконтроль за эмиссией этого криптоинструмента, а экосистема, применение – за частным бизнесом. Важно понять, в каких отраслях и сферах он может применяться и быть полезен», – сказал Никифоров. Признавать остальные криптовалюты Россия не планирует, говорит он: «Биткойн и другие криптовалюты основаны на зарубежной криптографии, и под ними нет никакой правовой основы».

Подготовленный Минкомсвязи проект подразумевает регистрацию пользователей криптовалют. Основная сложность – в обмене обычных денег на криптовалюту с учетом банковского регулирования, подчеркивает министр. Ключевым вопросом он считает налогообложение: если это товар, то он облагается НДС, если не товар, то продавец должен платить НДФЛ с дохода от прироста стоимости. Если же человек не сможет показать разницу между покупкой и продажей, то НДФЛ будет браться с общей суммы, предлагает Никифоров. В Европе, например, криптовалюта не считается товаром и НДС не взимается: такое решение в 2015 г. принял суд ЕС, говорится в обзоре KPMG, подготовленном для «Ведомостей».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике