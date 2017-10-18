Российские власти готовы предложить крипторубль

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Минкомсвязи знает, как эмитировать национальную криптовалюту (на фото министр связи Николай Никифоров и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина) Екатерина Штукина / РИА Новости

Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства по технологической реализации выпуска национальной криптовалюты, заявил министр Николай Никифоров, место в финансовой и правовой системе предстоит определить правительству и депутатам. «Должен быть установлен госконтроль за эмиссией этого криптоинструмента, а экосистема, применение – за частным бизнесом. Важно понять, в каких отраслях и сферах он может применяться и быть полезен», – сказал Никифоров. Признавать остальные криптовалюты Россия не планирует, говорит он: «Биткойн и другие криптовалюты основаны на зарубежной криптографии, и под ними нет никакой правовой основы».

Подготовленный Минкомсвязи проект подразумевает регистрацию пользователей криптовалют. Основная сложность – в обмене обычных денег на криптовалюту с учетом банковского регулирования, подчеркивает министр. Ключевым вопросом он считает налогообложение: если это товар, то он облагается НДС, если не товар, то продавец должен платить НДФЛ с дохода от прироста стоимости. Если же человек не сможет показать разницу между покупкой и продажей, то НДФЛ будет браться с общей суммы, предлагает Никифоров. В Европе, например, криптовалюта не считается товаром и НДС не взимается: такое решение в 2015 г. принял суд ЕС, говорится в обзоре KPMG, подготовленном для «Ведомостей».