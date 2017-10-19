ЦБ намерен защитить деньги брокеров-банков
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ЦБ предлагает одинаково защищать средства клиентов брокеров с банковской лицензией и брокеров, являющихся некредитными организациями (НКО), в случае банкротства профучастника, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Сейчас средства клиентов на брокерском обслуживании банка при его банкротстве не возвращаются обратно. Тогда как в случае брокеров, не являющихся банками, закон гарантирует возврат клиентам их денег, объяснил Чистюхин.
«Если брокер - НКО, то законодательство содержит четкие нормы: при банкротстве брокера средства клиентов выделяются из общей массы и возвращаются. А в брокерах-банках такого нет, там более сложная система», - заявил зампред (цитаты по ТАСС). «Сейчас возможность обсуждается», - добавил Чистюхин. «Зародилась дискуссия, каких кредиторов защищать: получается, клиенты банка как брокера могут иметь преимущество перед другими клиентами банка», - рассказал он.
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