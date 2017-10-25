Банк Олега Тинькова стоит как до кризиса

Андрей Гордеев / Ведомости

В среду к 11.30 мск цена глобальной депозитарной расписки (GDR) TCS Group на Лондонской бирже росла на 3,2% и поднималась до $17,7. Это выше цены IPO компании в октябре 2013 г., тогда бумаги размещались по $17,5. Капитализация TCS Group, в которую входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», превысила $3,2 млрд.

Правда, вскоре TCS Group снова стоила меньше, чем при размещении: к 15.45 стоимость расписки опустилась до $17,3.

IPO финансового бизнеса Тинькова вызвало бурные споры: капитализация TCS Group в пять раз превысила ее капитал. Тиньков убедил инвесторов, что его бизнес надо рассматривать не как финансовый, который после кризиса рынок не жаловал, а как технологический, поскольку он использует дистанционные каналы продаж и обслуживания, – и, соответственно, оценивать с мультипликаторами не столько банка, сколько интернет-компании.

Лишь два российских банка в то время торговались с коэффициентом чуть выше своего капитала – Сбербанк и Номос-банк. Последний после поглощения банком «ФК Открытие» был переименован в него и сейчас его санирует ЦБ.

В первый день торгов, 22 октября 2013 г., цена GDR выросла на 6,7%, в течение дня котировки взлетали до максимальных $20, а обороты торгов приближались к $1 млрд.

Эйфория прошла уже к середине ноября, когда стоимость бумаги опустилась более чем на 30%. Спустя два года цена GDR опустилась до $1,6. За прошлый год стоимость бумаги выросла более чем в три раза - с $3 до $10,5, в этом году рост составил 60%.