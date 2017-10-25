Рейтинг «Русского стандарта» повышен сразу на две ступени

В 2004 г. и 2015 г. банк терпел рекордные убытки – 15,9 и 14 млрд руб. соответственно М. Стулов / Ведомости

Рейтинговое агентство S&P впервые за два года повысило рейтинг российскому банку – рейтинг «Русского стандарта» поднят сразу на две ступени (с CCC+ до B-) со стабильным прогнозом (ранее прогноз был негативный). Агентство полагает, что к октябрю 2017 г. «Русский стандарт» стабилизировал показатели ликвидности и способность генерировать прибыль.

Бывший лидер

В 2004 г. и 2015 г. банк терпел рекордные убытки – 15,9 и 14 млрд руб. соответственно. Осенью 2015 г. банку пришлось договариваться с держателями двух выпусков субординированных евробондов – на $350 млн с погашением в 2020 г. (сделка была завершена 28 октября) и на $200 млн с погашением в 2024 г. (29 октября). Таким образом банк избавился от долгов, а Russian Standard заложил по этому долгу 49% обыкновенных акций банка.

С 2014 г. кредитный портфель банка сократился почти втрое - до 102 млрд руб., а доля проблемных кредитов за два года сократилась с 22 до 11% к середине 2017 г., указывают аналитики S&P.

Структура активов банка сейчас более походит на фонд облигаций, чем на коммерческий банк, писала в августовском обзоре аналитик «Сбербанка CIB» Екатерина Сидорова. Ценные бумаги занимают половину активов банка, а кредитный портфель – 27% (данные I квартала 2017 г.). Она отмечала, что бывший лидер рынка кредитных карт к августу «определенно не показывал восстановления своего основного бизнеса».

Какие перспективы?

Пересмотр стратегии и усилия менеджмента могут восстановить «устойчивую рыночную позицию», которая существенно ухудшилась в последние годы из-за больших убытков и сокращения капитала, считают аналитики S&P. Доля банка на рынке розничного кредитования, как пишут эскперты, составляет 1,2%, на рынке кредитных карт – 7% (по оценкам Тинькофф-банка – 4,6%, на основе данных РСБУ). S&P отмечает сильные позиции банка в сегменте банковской розницы, однако высокая конкуренция может стать препятствием для дальнейшего улучшения показателей банка. По их прогнозам, банк сможет увеличить портфель в 2018 г. на 10-15%.

Новой команде банка предстоит продемонстрировать «устойчивую способность генерировать прибыль», которая снизилась за последние пять лет. По итогам 2017 г. аналитики ожидают прибыль в 1–1,5 млрд руб. (по МСФО), а позже все будет зависеть от того, как будет восстанавливаться рынок розничного кредитования, расходов на резервы и оптимизации затрат банком.

В 2018 г. Fitch прогнозирует рост необеспеченных потребительских кредитов на 3-5% по сравнению с 7% по итогам 2017 г., говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. Это связанно с тем, что приток новых заемщиков в систему ограничен: сейчас есть чуть менее 40 млн заемщиков, и их количество в последние годы почти не росло. Реальные доходы населения продолжительное время снижались, а сейчас растут очень медленно. Банки активно рефинансируют кредиты, переманивая клиентов друг у друга: они увеличивают сумму кредита, снижают ставку и увеличивают срок, во многом именно это является основной причиной для роста портфелей в 2017 г. Но этот источник роста постепенно может быть исчерпан.

На этой неделе Russian Standard должен провести первую выплату по реструктурированному долгу, однако держатели ранее высказывали «Ведомостям» опасения относительно того, что компания может вновь объявить реструктуризацию и уже идентифицировала держателей.