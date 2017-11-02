ВЭБ раскрыл, сколько заработал для «молчунов»

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«Молчуны» заработали больше многих НПФ
Alvaro Barrientos / AP
За девять месяцев 2017 г. госуправляющий ВЭБ заработал для 41,3 млн «молчунов» (то есть граждан, которые оставили свои пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, ПФР) 27,9 млрд руб. Доходность составила 8,5% годовых.
ВЭБ раскрывает данные о полученной доходности раньше, чем негосударственные пенсионные фонды (НПФ), отчет о его деятельности за III квартал уже опубликован на сайте. При этом ВЭБ – лишь одна из 36 управляющих компаний, которые работают с деньгами «молчунов», но на него приходится большинство их денег – около 1,8 трлн руб., или 42% от всего рынка обязательного пенсионного страхования (ОПС).
ВЭБ формирует четыре портфеля: два с пенсионными накоплениями – расширенный портфель (менее консервативный) и портфель государственных ценных бумаг (более консервативный, накопления граждан переводятся в него после соответствующего обращения) – и два с пенсионными резервами.
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8,5% годовых – доходность по расширенному портфелю. На 27 млрд руб., которые лежат в портфеле государственных ценных бумаг, ВЭБ заработал 10,7% годовых. В расширенном почти треть денег вложено в непереоцениваемые корпоративные облигации с купоном, привязанным к инфляции (доходность на уровне инфляции +1%), объяснил «Ведомостям» директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов, поэтому доходность по нему меньше. Однако купонный доход по корпоративным облигациям все равно остается для ВЭБа основным источником дохода: в расширенном портфеле он обеспечил 75,2% доходности, в портфеле государственных ценных бумаг – 88,8%.
По словам Попова, несмотря на то что доходность в III квартале снизилась, превышение над инфляцией, напротив, выросло: по итогам первого полугодия доходность была больше инфляции на 200% (тогда доходность составляла 8,8%, инфляция – 4,4%), по итогам девяти месяцев – уже на 284%.
«Я бы сравнивал доходность ВЭБа не с инфляцией, а с доходностью НПФ или консервативным индексом активов пенсионных накоплений Московской биржи. Этот индекс за девять месяцев вырос на 8,17% - то есть ВЭБ инвестирует эффективно», - указывает аналитик АКРА Юрий Ногин. Доходность ВЭБа является бенчмарком для НПФ и многие фонды наверняка не смогут достичь и его, заключает он. По итогам I и II квартала этого года доходность ВЭБа была выше доходности средневзвешенной доходности частных фондов – 8,7% и 8,8% против 4,9% и 6,3% (по данным ЦБ).
Большинство фондов не раскрывают результаты инвестирования до опубликования Центробанком сводной отчетности (по III кварталу будет опубликована 29 ноября). Фонды с высокой доходностью, однако, охотно ею делятся: у НПФ «Согласие» доходность составила 10,17%, у Национального НПФ – 11,83%, у НПФ ОПК – 10,19%.
При этом, по словам Попова, доходность могла бы быть еще выше, если бы ВЭБ не резервировал около 20% средств для возможного возврата в ПФР по итогам переходной кампании 2017 г. Переманивание «молчунов» остается ключевым источником новых средств для НПФ, отмечает Попов. За январ- сентябрь 2017 г., по данным ПФР, к нему поступило 2,6 млн заявлений на перевод пенсионных накоплений в негосударственные фонды.
Почему пенсионеры в России живут так бедно?
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixaby
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд, и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет