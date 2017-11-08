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Анна Еремина
Банки
Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Конец банковского рабства

Как Европа планирует отучить банки навязывать свои условия клиентам

И когда этого ждать в России

В эру создания Hyperloop – вакуумного поезда, который сможет развивать скорость в 2 раза большую, чем самолет, – человек тратит на перемещение все меньше времени, и в эту же эпоху он получает возможность решать все больше вопросов без личного присутствия, просто используя смартфон. Однако эта гипермобильность пока не столь полно сказалась на банковском секторе, хотя инфраструктура перемещения денег по значимости сродни дорогам в Древнем Риме, способствовавшим расцвету империи. Но, похоже, революция ждет и консервативный банковский бизнес.

«Заставим банки работать усерднее»

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