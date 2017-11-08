Как Европа планирует отучить банки навязывать свои условия клиентам

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Европейские вкладчики вскоре легко дотянутся до счета в любом банке Kai Pfaffenbach / REUTERS

В эру создания Hyperloop – вакуумного поезда, который сможет развивать скорость в 2 раза большую, чем самолет, – человек тратит на перемещение все меньше времени, и в эту же эпоху он получает возможность решать все больше вопросов без личного присутствия, просто используя смартфон. Однако эта гипермобильность пока не столь полно сказалась на банковском секторе, хотя инфраструктура перемещения денег по значимости сродни дорогам в Древнем Риме, способствовавшим расцвету империи. Но, похоже, революция ждет и консервативный банковский бизнес.

«Заставим банки работать усерднее»