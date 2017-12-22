ЦБ даст банкам меньше валюты

Банк России не в первый раз снижает максимальный размер задолженности банков по сделкам репо и кредитам в валюте Денис Гришкин / Ведомости

ЦБ с 1 января 2018 г. снизит совокупный лимит по операциям рефинансирования (репо и кредиты) в валюте до $15 млрд. Такое решение принято в связи с повышением устойчивости на внутреннем рынке, говорится в сообщении регулятора.

Банк России не в первый раз снижает максимальный размер задолженности банков по сделкам репо и кредитам в валюте. С октября 2014 г. совокупный лимит был установлен на уровне $50 млрд, в 2017 г. — $25 млрд. С ноября 2017 г. у банков нет задолженности перед ЦБ по указанным операциям. «Установленный лимит отражает готовность Банка России в случае необходимости возобновить проведение этих операций для поддержания финансовой стабильности», – говорится в сообщении.

Валютный долг банковской системы перед регулятором отсутствует, потому что потребности в таких дорогих инструментах валютного рефинансирования, как предлагает ЦБ, нет, объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Введение санкций на госдолг, по моему мнению, является основной причиной, по которой может возникнуть потребность в валютной ликвидности: нерезиденты будут продавать ОФЗ, получать рубли, покупать доллары и выводить из России. Одновременное падение цен на нефть ниже 40 $/барр. в течение длительного времени может усилить этот эффект», - говорит Порывай.

Вместе с тем с 1 января 2018 г. будет отменен максимальный размер предоставления средств в рублях по сделкам «валютный своп». С декабря 2014 г. по настоящее время лимит установлен на уровне $10 млрд. «Решение обусловлено сохранением стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке и отсутствием у большинства кредитных организаций потребности в привлечении рублевых средств у Банка России в условиях структурного профицита ликвидности», – объяснил регулятор.