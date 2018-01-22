Банки
Статья опубликована в № 4491 от 22.01.2018 под заголовком: Возрождение банкира

Дочь основателя банка «Возрождение» купит долю в банке из топ-50

Татьяна Орлова поможет ТКБ увеличить капитал на 150 млн рублей

Транскапиталбанк (ТКБ) увеличит уставный капитал, говорится в его материалах. Акции на 150 млн руб. купит член правления банка Татьяна Орлова, ее доля составит 1,8%, сказал представитель ТКБ.

Крупнейшие акционеры ТКБ ­– Европейский банк реконструкции и развития (28,2%), а также супруги – предправления банка Ольга Грядовая (21,8%) и член совета директоров Леонид Ивановский (12,1%).

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