Портфель корпоративных кредитов Транскапиталбанка к 1 октября составлял 67,5 млрд руб. (без учета резервов) Евгений Разумный / Ведомости

Татьяна Орлова - дочь основателя банка «Возрождение» - вошла в правление Транскапиталбанка (ТКБ), говорится в его сообщении. В банке она работает с сентября 2016 г. Первоначально она возглавила работу с крупными корпоративными клиентами, следует из релиза банка, теперь также руководит работой с непрофильными активами и проблемной задолженностью.

Портфель корпоративных кредитов Транскапиталбанка к 1 октября составлял 67,5 млрд руб. (без учета резервов). Орлова - наследница основателя и основного владельца банка «Возрождение» Дмитрия Орлова, скончавшегося в 2014 г. В сентябре 2015 г. структуры «Промсвязькапитала» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых выкупили ее долю в 37% акций. На тот момент она являлась крупнейшим акционером банка. Ей напрямую принадлежало 26,8% голосующих акций банка, еще она контролировала часть пакета 3,41% через кипрскую Tamarisk Trading Limited. Кроме того, в июле в интересах семьи Орловых около 7% акций приобрел ее доверительный управляющий Алексей Крапивин.

Исходя из котировок, этот пакет мог стоить 4,9 млрд руб.

По итогам 2016 г. Орлова вошла в список богатейших женщин России по версии Forbes, который оценил ее состояние в $75 млн. Орлова входит в совет директоров Flybridge Asset Management вместе с Крапивиным и совладельцем ТКБ Евгением Ивановским.