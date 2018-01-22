Банкам будет проще рефинансировать ипотеку

Из-за снижения ставок в экономике банки уменьшают ставки действующих кредитов, взятых несколькими годами ранее Евгений Разумный / Ведомости

Банки преувеличивают последствия от снижения ставок по выданной ими же ипотеке и другим кредитам, разъяснил Центробанк. Сейчас многие банки избегают рефинансирования своих кредитов из-за того, что это увеличивает их отчисления в резервы – снижение ставки считается реструктуризацией кредита. Однако в регулировании существует возможность для банков не отчислять повышенные резервы при рефинансировании кредитов из-за снижения рыночных ставок, заявил в интервью «Интерфаксу» директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.

Для этого есть две возможности, рассказал он. «Первая возможность: такое условие можно изначально прописать в кредитном соглашении с заемщиком – в случае снижения ключевой ставки Банка России банк предусматривает возможность пропорционального снижения ставки по кредиту. Если такая оговорка есть в договоре, банк может сказать, что это было предусмотрено и поэтому не является реструктуризацией», – описал Лобанов (цитаты по «Интерфаксу»). Второй вариант – пойти на снижение ставки, не ухудшая категорию качества такого кредита обоснованным решением, принимаемым «уполномоченным органом». «Эти решения нужно лишь грамотно оформлять и при этом в момент принятия решения, а не задним числом», – заметил Лобанов.

Из-за снижения ставок в экономике банки уменьшают ставки действующих кредитов, взятых несколькими годами ранее. Только за 2017 г. ключевая ставка ЦБ снизилась на 3 процентных пункта (п. п.) до 7,75% годовых. Особенно популярно рефинансирование ипотечных кредитов. Рефинансирование впервые стало главным драйвером роста ипотечных выдач в 2017 г. за счет большого разрыва в ставках: кредиты, взятые по ставкам выше 11%, сейчас можно рефинансировать под 9,5%, объяснял «Ведомостям» начальник управления разработки розничных продуктов, стандартов и технологий Газпромбанка Алексей Трубников. Доля рефинансирования в выдачах самого Газпромбанка составила 30,3% в III квартале 2017 г., по данным «Русипотеки».

Однако многие банки не рефинансируют собственных кредитов, выданных ранее. Они предпочитают снижать ставки по ссудам других банков. В таком случае это засчитывается как выдача нового кредита.

«Связано это [нежелание рефинансировать свои кредиты] с тем, что для банка перекредитование собственных клиентов подразумевает существенное изменение изначальных условий кредита, что трактуется [регулятором] как ухудшение платежеспособности заемщика», – объясняет управляющий директор дирекции розничных продуктов «Абсолют банка» Антон Павлов. В итоге это как раз приводит к необходимости больше резервировать и, по сути, снижает качество кредитного портфеля, отмечал сотрудник из банка топ-50. По словам Павлова, в таком случае увеличивается операционная нагрузка на банк.