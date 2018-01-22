Костин рассказал о кадровых перестановках в ВТБ

Костин заявил, что новые участники команды уже найдены: один зампред придет извне, другой будет из числа нынешних сотрудников Наталья Рыхлик / Ведомости

ВТБ до конца февраля обновит команду, рассказал в интервью Reuters предправления банка Андрей Костин. Банк может покинуть зампред правления ВТБ Михаил Сухов. «Похоже, что так и будет. Я думаю, у него уже есть предложения», – сказал Костин. А зампред Герберт Моос, курирующий финансовый блок, сменит направление, но останется работать в банке и сконцентрируется на работе со стратегией, добавил он, возможно, под Мооса в банке создадут специальный департамент.

Правление ВТБ в прошлом году покинули первый зампред Василий Титов и член правления Михаил Задорнов, который сейчас возглавляет «ФК Открытие». Титов, по словам Костина, работает советником: «У него ряд важных полномочий, в большей степени связанных со спортом, теми вещами, которыми он активно занимался».

Костин заявил, что новые участники команды уже найдены: один зампред придет извне, другой будет из числа нынешних сотрудников. Их имена он не назвал.

«Нужны агрессивные в хорошем смысле слова люди, желающие двигаться вперед. Это не так легко: когда много лет работаешь, иногда наступает самоуспокоенность – уже все вспахано, вроде сиди только и урожай собирай», – пояснил Костин Reuters.

Резервы не помеха прибыли

В прошлом году в ВТБ закончилась проверка ЦБ, длившаяся около 10 месяцев, сказал Костин. «У нас были рекомендации от ЦБ по доначислению резервов, но они вполне укладывались в наши параметры. Мы дорезервировали примерно 50 млрд руб. в конце прошлого года, из них примерно половина – по инициативе нашего департамента рисков, и примерно столько же было зарезервировано по рекомендации ЦБ», – сказал он.

Дополнительные резервы не помешают ВТБ достичь цели по прибыли, уточнил Костин. За 2017 г. банк планирует заработать 100 млрд руб.

За 11 месяцев 2017 г. ВТБ создал 144 млрд руб. резервов – на 18,6% меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности.