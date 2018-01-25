Госбанки не смогут покупать другие банки

ФАС хочет создать условия для того, чтобы развитие госбанков не осуществлялось преимущественно за счет поглощения конкурентов Максим Стулов / Ведомости

Центробанк поддержал предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) запретить госбанкам покупать другие банки или блокирующий пакет в них, заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров в интервью «РИА Новости». «В целом регулятор поддерживает наши устремления, мы получили соответствующий ответ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина», - сообщил он.

По словам Кашеварова, ФАС хочет создать условия для того, чтобы наблюдающийся в последнее время рост госучастия в банковской системе снизился, а развитие госбанков не осуществлялось преимущественно за счет поглощения конкурентов. «Состояние конкуренции в банковской системе ухудшается, и все нагляднее усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с государственным участием как на федеральном, так и особенно на региональном уровне», - сообщил он. Конкуренция с госбанками со стороны других банков крайне затруднительна, если не вовсе невозможна, сказал Кашеваров.

При этом при покупке госбанками других игроков возможны исключения, рассказал он. Исключение может составить реализация процедур предупреждения банкротства банков и, например, необходимость обеспечения доступных банковских услуг на территориях, нуждающихся в этом. «ЦБ поддержал это предложение в части введения в закон о банковской деятельности ограничений на увеличение доли государства в банковской системе с учетом предложенных исключений», - добавил он. Также ЦБ предложил рассмотреть вопрос о еще одном исключении - увеличении доли госучастия в банках в случае возникновения неблагоприятных внешних и внутренних факторов, способных создавать риски стабильности в банковской сфере, связанных с вопросами безопасности, сообщил Кашеваров. Конкретных примеров он не привел.

С предложением ФАС не согласился президент ВТБ Андрей Костин. «Как нельзя ограничивать ни в чем частные банки, нельзя говорить — вот государственным даем это, а частным нет. И мне кажется, так не делается», — сказал он «РИА Новости» в четверг. «Приватизация государственных банков — это одна сторона, но делить на то, что государственные могут или не могут, мне кажется, это абсурд. Это неправильно. Я с таким никогда не соглашусь. Равные условия для всех — и в одну, и в другую сторону», - подчеркнул Костин.

Пресс-служба Сбербанка от комментариев отказалась. «Ведомости» ожидают комментариев представителей ЦБ и РСХБ.

Накануне президент ВТБ Андрей Костин сообщил, что госбанк изучит перспективы покупки банка «Возрождения» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые вынужденно выставили его на продажу после перехода Промсвязьбанка на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Сам Промсвязьбанк вскоре станет опорным банком для исполнения гособоронзаказа и перейдет государству - такое решение приняло на прошлой неделе правительство. Кроме того, Костин рассказал в среду, что ВТБ не передумал покупать региональные банки.