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ВТБ рассмотрит возможность покупки «Возрождения»

Акции «Возрождения» после заявления Костина подорожали более чем на 12%

ВТБ изучит перспективы покупки банка «Возрождение». Об этом президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил в среду в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает «Интерфакс».

«Мы пока еще не знаем, наши розничники говорят, что там может быть интерес», - рассказал Костин. Он отметил, что руководство ВТБ пока «не очень» представляет себе ситуацию в «Возрождении»: «Мы никогда этот банк не смотрели, не анализировали». При этом ЦБ поставил «достаточно жесткие сроки» для продажи банка, напомнил президент ВТБ. «Мы сейчас, наверное, вернувшись из Давоса, этой темой займемся, посмотрим», - пообещал Костин. Форум в Давосе продлится до конца рабочей недели, 26 января.

На вопрос о возможной покупке региональных банков Костин ответил, что ВТБ хочет приобрести «понятный, четкий, чистый актив» без проблем. «Вы же знаете, что в каждом банке начинаются какие-то проблемы, то смотришь - капитала не хватает, то еще какие-то проблемы. Мы не хотели бы связываться с банками, у которых есть проблемы. Честно говоря, у нас сегодня нет времени, чтобы тратить усилия на это», - сказал он.

Акции «Возрождения» после заявления Костина резко подорожали. В среду стоимость бумаг достигала 570 руб. за штуку (+12,6% к закрытию предыдущего дня торгов), свидетельствуют данные Московской биржи.

Замминистра финансов Алексей Моисеев позже рассказал, что был разговор у министра о покупке ВТБ активов «Возрождения», передает ТАСС.

Сейчас 52,7% «Возрождения» принадлежат бывшим бенефициарам Промсвязьбанка - братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Пакетом они владеют через компанию «Промсвязькапитал». После начала санации Промсвязьбанка ЦБ предписал бизнесменам снизить долю в «Возрождении» до 10% или же продать контроль в «Промсвязькапитале». Согласно предписанию, сделать это они должны до 18 марта. Двое знакомых Ананьевых говорили «Ведомостям», что братья надеются до середины февраля определиться с кругом инвесторов, с которыми можно будет начинать due diligence банка.

Возможность продажи «Возрождения» обсуждалась с Альфа-банком, Совкомбанком, банком «Уралсиб» и группой ВТБ, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники 19 января. Однако на запрос газеты ВТБ ответил, что не планирует приобретать банк.

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