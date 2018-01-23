Банк «Возрождение» раскрыл выход банка «Россия» из числа своих акционеров

Но кто приобрел его долю, а также долю «Санкт-Петербурга», банк по-прежнему не раскрыл

Банк «Возрождение» раскрыл, что банк «Россия» больше не является владельцем его акций Евгений Егоров / Ведомости

Во вторник вечером банк «Возрождение» раскрыл, что банк «Россия» больше не является владельцем его акций. В документах банка говорится, что распоряжаться долей в 9,68% банк «Россия» перестал еще 26 октября. Но кто сейчас владеет этим пакетом, банк так и не раскрыл.

Фактически у «Возрождения» потерялись 19% акций. В списке акционеров на 5 октября «России» уже не было - банк раскрыл капитал лишь на 90%, не посчитав как раз этот пакет. Представитель «России» говорил «Ведомостям», что 9,68% акций банк вернул по репо Промсвязьбанку. Представитель Промсвязьбанка лишь сообщил, что у него только 2,51%.

Похожим образом потерялась доля банка «Санкт-Петербург»: он тоже приобретал акции «Возрождения» по сделкам репо, последняя из которых была закрыта 29 ноября прошлого года, говорил «Ведомостям» представитель «Санкт-Петербурга». Банк держал 9,43% акций «Возрождения». Однако где теперь эта доля - неизвестно, поскольку в этом случае банк «Возрождение» также не раскрыл, кто приобрел этот пакет акций. Представитель «Возрождения» говорил «Ведомостям», что банк не сделал раскрытие, поскольку не получал уведомления о покупке доли, на основании которого делается раскрытие.