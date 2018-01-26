Акция Альфа-банка для клиентов санируемых банков заинтересовала ФАС

Это не первый раз, когда структуры Альфы попадают в поле зрение ФАС в связи с «Открытием», Промсвязьбанком и Бинбанком Максим Стулов / Ведомости

Альфа-банк в пятницу утром разослал релиз, в котором говорилось о том, что он предлагает приветственный овердрафт для клиентов санируемых банков группы «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. При открытии счета компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться овердрафтом по ставке 15% годовых. Для клиентов, у которых оформлен овердрафт в этих банках на сумму не менее 1,5 млн руб., Альфа-банк предоставит лимит на аналогичную сумму по ставке 13-15% годовых, но не более 10 млн руб. Банк пообещал, что в рамках акции бесплатно откроет счет таким клиентам, заверит карточки с образцами подписей, подключит к интернет-банку, а также подарит три месяца обслуживания в рамках выбранного пакета услуг и услуги персонального менеджера.

«Наше сообщение адресовано рынку и в первую очередь тем клиентам, которым ближе высокие стандарты обслуживания в частном банке. Мы уверены в высочайшем уровне качества наших услуг и сервиса, которые уже оценили более 370 000 клиентов из сегмента малого бизнеса. Именно поэтому мы запускаем данную акцию», - говорится в сообщении банка.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует проверить действия по привлечению Альфа-банком клиентов санируемых банков, сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

«Установить наличие или отсутствие признаков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе недобросовестной конкуренции, в каких-либо действиях хозяйствующего субъекта возможно исключительно по итогам проведения соответствующих проверочных мероприятий. ФАС России планирует провести такие мероприятия, в связи с чем только после их проведения представится возможность более подробно комментировать поставленные вопросы», - сказала она.

Это не первый раз, когда структуры Альфа-групп попадают в поле зрение ФАС в связи с «Открытием», Промсвязьбанком и Бинбанком. Летом 2017 г. УК «Альфа-капитал» выпустила письмо своего клиентского менеджера Сергея Гаврилова, в котором тот сообщил, что судьба четырех банков - «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Бинбанка и Московского кредитного банка (МКБ) может быть окончательно решена осенью. Он рекомендовал клиентам дистанцироваться от рисков. Немногим позже, в августе, ЦБ объявил о санации «ФК Открытие». В сентябре на санацию ушел Бинбанк, а в декабре - Промсвязьбанк.