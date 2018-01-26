ЦБ хочет вводить сотрудников почти в любой банк с признаками выводов активов

Уполномоченные представители ЦБ работают в 143 банках Kim Kyung Hoon / Reuters

ЦБ собирается получить право вводить уполномоченных представителей практически в любой банк, где заметит признаки вывода активов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил зампред ЦБ Василий Поздышев. Он напомнил, что сейчас это право ограничено размером банка.

«Мы будем предлагать дать Банку России право ввести уполномоченного представителя практически в любую кредитную организацию, где мы увидели признаки вывода активов или признаки рисков, которые необходимо проконтролировать или контролировать более плотно», - заявил Поздышев (цитаты по «Интерфаксу»).

«Конечно, с точки зрения практического применения этого механизма, как и всегда, если банк и руководство банка хочет что-либо скрыть, они имеют разные способы это сделать», - признает тем не менее он.

По состоянию на 1 января 2018 г. уполномоченные представители ЦБ работают в 143 банках, в том числе во всех, которые входят в топ-10 по размеру активов: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», МКБ, Промсвязьбанк, Бинбанк. Центробанк имеет право назначать уполномоченных представителей только в банки с активами более 50 млрд руб. и привлеченными вкладами физлиц от 10 млрд руб. Сейчас таких банков около 100.

Причин, по которым ЦБ сейчас может ввести уполномоченного представителя в тот или иной банк, несколько. Банк должен получить валютный или субординированный кредит от ВЭБа, либо субординированный или обычный кредит сроком более одного месяца от ЦБ. Также в таком банке могут быть размещены средства федерального бюджета. Кроме того, причиной могут служить меры Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по предупреждению банкротства банка.

Уполномоченные представители участвуют в заседаниях органов управления банка, но не имеют права голоса. Также они имеют право получать от банка документы, касающиеся кредитования, предоставления гарантий, управления активами и пассивами банка.