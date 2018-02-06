ВТБ нашел члена правления в Сбербанке

Е. Разумный / Ведомости

Наталия Германова, бывший директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, а с 2016 г. советник президента Сбербанка Германа Грефа, переходит в ВТБ, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к Сбербанку, и подтвердил еще один госбанкир. По их словам, Германова может войти в правление ВТБ. Вечером во вторник ВТБ опубликовал повестку заседания наблюдательного совета, которое должно состояться 7 февраля. Среди вопросов – избрание двух членов правления, включая первого зампреда.

Связаться с Германовой во вторник вечером не удалось, ВТБ не комментирует кадровые решения до их официального объявления. Кандидатуру Германовой предстоит утвердить ЦБ.

О том, что в ВТБ грядут кадровые перестановки, президент госбанка Андрей Костин объявил в январе. До конца февраля госбанк обновит команду, заявил он в интервью Reuters. Тогда же он уточнил, что банк может покинуть зампред правления ВТБ Михаил Сухов, а другой зампред – курирующий финансовый блок Герберт Моос – «сменит направление», но останется работать в банке и сконцентрируется на работе со стратегией. Костин говорил, что новые члены команды уже найдены: один зампред придет извне, другой будет из числа нынешних сотрудников. Их имена он тогда не назвал. Правление ВТБ в прошлом году покинули первый зампред Василий Титов и член правления Михаил Задорнов, который сейчас возглавляет «ФК Открытие». Титов, по словам Костина, работает советником.

Наталия Германова работала в Unilever с 1998 по 2003 г., после чего перешла в «Сан инбев» (российская структура AB InBev), где проработала до 2008 г., указывает еженедельник «Профиль». С 2008 г. Германова занимала должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. В марте 2016 г. она была назначена вице-президентом, советником президента и председателя правления банка Германа Грефа.