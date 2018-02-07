Костин меняет команду ВТБ

Он уже нашел ответственных за маркетинг и проблемные активы

О том, что ВТБ до конца февраля обновит команду, рассказывал в январе в интервью Reuters предправления банка Андрей Костин Андрей Гордеев / Ведомости

В среду наблюдательный совет ВТБ избрал первым зампредом правления Андрея Пучкова. Он будет курировать юридическое и административное направления, а также работу с непрофильным бизнесом ВТБ и проблемными активами группы, говорится в пресс-релизе госбанка. Сейчас Пучков занимает должность зампреда правления.

Также наблюдательный совет избрал членом правления ВТБ Наталию Германову. Она будет отвечать за маркетинг, рекламу и взаимодействие со СМИ. Германова - бывший директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, а с 2016 г. - советник президента Сбербанка Германа Грефа.

О том, что ВТБ до конца февраля обновит команду, рассказывал в январе в интервью Reuters предправления банка Андрей Костин. Банк может покинуть зампред правления ВТБ Михаил Сухов. «Похоже, что так и будет. Я думаю, у него уже есть предложения», – говорил Костин. Пока на сайте банка Сухов указан в составе правления.

Зампред правления ВТБ Герберт Моос, курирующий финансовый блок, сменит направление, но останется работать в банке и сконцентрируется на работе со стратегией, указывал Костин, добавляя, что, возможно, «под Мооса» в банке создадут специальный департамент.

Правление ВТБ в прошлом году покинули первый зампред Василий Титов и член правления Михаил Задорнов, который сейчас возглавляет «ФК Открытие». Титов, по словам Костина, работает советником: «У него ряд важных полномочий, в большей степени связанных со спортом, теми вещами, которыми он активно занимался».

Тогда же Костин заявлял, что новые участники команды уже найдены: один зампред должен был прийти извне, другой – из числа нынешних сотрудников. Их имена он не назвал.

Ответственного вместо Мооса за финансовый блок банк пока не назвал.