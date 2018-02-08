Падение на фондовых рынках продолжается

Американские рынки закрылись в минусе Richard Drew / AP

Американские рынки, несмотря на попытки роста в начале торговой сессии в среду, закрылись в минусе. Индекс S&P 500 потерял 0,5% и снизился до 2681,66, индекс Dow Jones – на 0,08% до 24 893,35 пункта, Nasdaq Composite - на 0,9% до 7051,98 пункта.

Потрясения на мировых рынках являются не кризисом, а технической коррекцией, считает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев.

«Это не является катастрофическим обвалом, мы считаем, что это техническая коррекция, вызванная новыми данными по инфляции, которые заставили инвесторов думать о грядущем повышении ставок в США. Волатильность увеличилась, но опять-таки она пока не повысилась до уровня 2017 г.», – приводит ТАСС его слова.

«Речь пока идет о небольших колебаниях, и надо помнить, что в прошлом году курс акций американских компаний вырос настолько сильно, что сегодняшние показатели являются историческими, беспрецедентными, если забыть про пузыри начала двухтысячных годов или 1929 г.», – отметил Гуриев.

О том, что рынки успокаиваются, свидетельствует снижение индекса волатильности VIX (чем он выше, тем сильнее колебания): он сократился на 7,5% до 27,73 пункта. Во вторник он достигал 50 пунктов.

Российский рынок также открылся небольшим снижением. Индекс Мосбиржи к 10.00 мск снизился на 0,5% и к 11.00 мск усилил снижение до 2242,59 пункта. Индекс РТС к этому же времени снизился на 1,5% до 1224 пунктов.

Рубль стабилен к доллару и евро. Биржевой курс доллара вырос на 0,2 коп. до 57,6 руб., евро – на 5 коп. до 70,74 руб.