Рынки США снова падают

Вслед за американскими рынками падали и российские индексы Thibault Camus / AP

Американские рынки в четверг продолжают снижаться. К 20.23 мск S&P 500 снизился на 1,27% до 2647,57 пункта, Dow Jones - на 2,04 % до 24386,74 пункта, Nasdaq Composite – на 1,78 % до 6926,51 пункта.

Американские рынки продолжают падать третий день, поскольку коррекция еще не закончилась и рынки по-прежнему отыгрывают возможно более активное повышение ставки ФРС, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «На горизонте маячит ужесточение политики центральными банками, и, соответственно, это приводит к переосмыслению инвестиционной стратегии», – отмечает он.

Падение американского фондового рынка во многом объясняется монетарным фактором, считает гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. Средняя дивидендная доходность акций в индексах S&P 500 и Dow Jones Industrial сравнялась с доходностью однолетних казначейских векселей, при этом фондовые индексы находились около исторических максимумов, так же как и отношение цен акций к прибыли на акцию, говорит он: «Это значит, что рынок перегрет и при текущей стоимости инвесторам вернутся вложенные в акции деньги путем дивидендных выплат только через два-три десятка лет». На фоне ожиданий, что ФРС США в марте поднимет учетную ставку, крупные игроки начали выходить из акций, говорит он. Ситуация напоминает классический «момент Мински», рассуждает Лосев, когда чрезмерный оптимизм по поводу роста рынков и экономики может привести к резкому падению стоимости активов в результате смены делового или кредитного цикла.

Вслед за американскими рынками падали и российские индексы. К закрытию индекс Мосбиржи снизился на 1,22% до 2227,24 пункта, индекс РТС – на 2,56% до 1210,69 пункта. Доля иностранных игроков в общем объеме торгов на российском рынке акций и ADR/GDR составляет порядка 70-75%, отмечает гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев: «Серьезного внутреннего инвестора, который мог бы поддержать наш рынок, нет».

В четверг падал и рубль. Доллар и евро к 20.12 мск подорожали на 60 коп. Курс доллара вырос на 58 коп. до 58,19 руб., курс евро – на 53 коп. до 71,21 руб. Ослабление рубля, по мнению Тихомирова, связано с дешевеющей нефтью. По его словам, если ФРС и ЕЦБ будут поднимать ставки, а в России будет продолжаться снижение ставки, то разрыв между долларом и евро с одной стороны и рубля с другой будет сокращаться. «Это будет снижать доходность вложений в российские бумаги и, соответственно, приводить к снижению аппетита инвесторов, особенно иностранных, к покупке таких бумаг», – говорит Тихомиров.