Близкий к Сулейману Керимову фонд подтвердил переговоры о покупке «Возрождения» Максим Стулов / Ведомости

Фонд Bonum Capital ведет переговоры о покупке банка «Возрождение» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель фонда Антон Аверин. «Мы можем подтвердить, что ведем переговоры, окончательное решение будет принято по результатам due diligence банка», - говорит он.

Bonum Capital представит своих кандидатов для голосования совета директоров по его новому составу, говорит он. «В случае если сделка состоится, мы хотим, чтобы наши представители своевременно оказались в совете директоров», - объясняет Аверин. Совет директоров, на котором будут рассмотрены кандидаты в его новый состав, должен пройти в пятницу 9 февраля. По словам человека, близкого к «Возрождению», в списке кандидатов в новый состав директоров должны быть будущие покупатели банка. На этой неделе в опубликованном банком списке оказались три представителя НПФ «Благосостояние», однако банк сообщил, что публикация сообщения - техническая ошибка. НПФ «Благосостояние» рассматривает возможность купить более 10%, но менее 20% в капитале «Возрождения», но многое зависит от того, кто будет якорным инвестором банка, говорил человек, близкий к «Возрождению».

Аверин не стал комментировать вопрос «Ведомостей», вел ли фонд переговоры с ЦБ и получал ли предварительное согласие регулятора на сделку. Также он не стал комментировать то, представляет ли Bonum Capital в данном случае интересы бизнесмена Сулеймана Керимова.

Bonum Capital связывают с Керимовым. Это группа компаний, которая занимается инвестиционной деятельностью и частными инвестициями, говорится на ее сайте. Председатель совета директоров Bonum Capital - Мурат Алиев, который прежде работал в казначействе «Нафта Москва». Forbes в 2015 г. писал, что семья Керимова — один из крупнейших клиентов Bonum Capital. Два источника «Ведомостей» тоже связывают Bonum Capital с Керимовым. В «Нафта Москва» Алиев занимался операциями на фондовом рынке, рассказывает источник, знакомый с Керимовым. Пять лет назад он создал Bonum Capital, которая тоже стала работать на фондовом рынке, сотрудничать с фондом стали в том числе бывшие сотрудники «Нафта Москва».

Прямых инвестиций у фонда не много: ему принадлежит 41% в ООО «Айзел.ру», которая владеет мультибрендовым бутиком Aizel в Столешниковом переулке. Еще одна инвестиция — 25% в ООО «Авиапатруль», компании, которая предоставляет услуги авиапатрулирования местности. А также он владеет долей в производителе шприцев «Паскаль медикал», следует из материалов на сайте фонда.

Двое собеседников «Ведомостей» называют Алиева человеком, который сейчас занимается бизнесом Керимова. Не совсем так, парирует человек из его окружения: можно обратиться с какой-то бизнес идеей к Алиеву, чтобы донести ее до Керимова, но это не правило.