Сулейману Керимову снова разрешили приехать в Россию

Антон Сергиенко / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ТАСС

Французские власти снова дали российскому сенатору Сулейману Керимову разрешение посетить Россию, передало агентство Reuters. Во Франции Керимова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

По информации источника агентства, поездка Керимова в Россию связана с покупкой доли в банке «Возрождение». Однако прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр заявил, что Керимов запросил о визите на несколько дней в связи с «личными и семейными причинами». Он не уточнил, где сейчас находится сенатор и когда вернется.

Человек, близкий к банку «Возрождение», подтвердил «Ведомостям», что Керимов покупкой интересовался. По данным Reuters, Керимов в ближайшее время собирался встретиться с представителями ЦБ.

Кому интересно «Возрождение»

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы должны снизить долю в «Возрождении» до уровня ниже 10% до 18 марта – такое предписание выдал им ЦБ, забравший подконтрольный им Промсвязьбанк на санацию. Приобретением банка интересовались больше 10 претендентов, но сейчас их осталось меньше половины, рассказывает человек, близкий к банку. Среди них ВТБ, говорил он и подтверждал человек, близкий к Промсвязьбанку. Президент ВТБ Андрей Костин также говорил, что у госбанка есть интерес к «Возрождению».

На этой неделе в списке кандидатов в совет директоров «Возрождения» появились три представителя НПФ «Благосостояние», но почти тут же банк уточнил, что сообщение опубликовано по ошибке. Человек, близкий к «Возрождению», говорит, что фонд рассматривает для себя участие в капитале банка в качестве портфельного инвестора и готов купить больше 10%, но менее 20%, однако многое будет зависеть от того, кто станет якорным инвестором банка. Исполнительный директор НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов сказал РБК, что фонд ничего не покупает.

Если информация о поездке Керимова подтвердится, она станет уже второй после его задержания в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 г. С 19 по 22 января Керимов был в России и встречался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвинеко.

Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Французские власти предъявили ему обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Его отпустили на свободу под залог в 5 млн евро. Позднее сумму увеличили в 8 раз – до 40 млн евро. При этом сенатору запретили покидать территорию Франции. В декабре издание 20minutes сообщило со ссылкой на прокурора Ниццы, что Керимова также подозревают в незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро.