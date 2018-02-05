В совет директоров «Возрождения» выдвинуты представители НПФ «Благосостояние»

Почти сразу банк сообщил, что раскрыл это по ошибке

Д. Абрамов

В понедельник вечером банк «Возрождение» опубликовал список кандидатов в совет директоров. В нем появились шестеро новых людей, которых утвердил совет директоров банка для избрания на годовом собрании акционеров, следует из опубликованного банком сообщения. Среди них – три человека из НПФ «Благосостояние». Это исполнительный директор фонда Юрий Новожилов, его первый заместитель Максим Элик, а также руководитель департамента проектного финансирования фонда Андрей Денисенков.

Среди оставшихся троих новых кандидатов член правления «Возрождения» Наталья Шабунина. Место работы и должности других двух кандидатов – Евгения Смирнова и Артура Шамилова – «Ведомостям» найти не удалось.

Позже «Возрождение» опубликовало сообщение о том, что совет директоров 5 февраля не состоялся по причине отсутствия кворума. Размещение сообщения на ленте раскрытия информации было технической ошибкой, указал банк.

Сообщение действительно было размещено по ошибке, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к банку, и подтвердил человек, близкий к его совету директоров. Оба утверждают, что совет директоров не состоялся из-за отсутствия кворума. Однако указанные в случайно опубликованном сообщении кандидаты действительно могут быть вынесены для голосования на следующий совет директоров. Собрание акционеров банка должно пройти 7 марта.

Оба собеседника «Ведомостей» говорят, что список кандидатов будет еще расширен – в него войдут представители тех, кто планирует поучаствовать в сделке по приобретению «Возрождения».

В текущей сделке по покупке «Возрождения» у братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых НПФ «Благосостояние» участвовать не планирует, но есть идея с будущим собственником договориться о возможном слиянии двух банков – «Возрождения» и «Абсолют банка» на каком-то горизонте, указывают собеседники «Ведомостей».

Юрий Новожилов в понедельник вечером отказался от любых комментариев. Алексей Ананьев на вопросы «Ведомостей» не ответил. Связаться с Дмитрием Ананьевым не удалось.