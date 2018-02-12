Госслужащим разрешили владеть зарубежными активами через страховые полисы Андрей Гордеев / Ведомости

Покупка госслужащими полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) не является нарушением закона о запрете на владение иностранными финансовыми инструментами, разъяснил в понедельник Минтруд. К такому заключению в министерстве пришли после совещания с участием Центробанка, Генпрокуратуры и страховщиков жизни. Поводом для разъяснения стали поступающие в Минтруд вопросы от государственных органов, организаций и граждан, следует из сообщения министерства.

Совещанию в Минтруде предшествовал беспрецедентный случай с депутатом в Саратовский области, который в январе досрочно лишился полномочий из-за вложения в ИСЖ по решению прокуратуры Саратовского района Саратовской области. Из сообщения последней следовало, что председатель собрания депутатов Саратовского муниципального района в 2013 г. купил в банке полис личного страхования. Как принято в таких случаях, на выбор клиента был предложен ряд инвестиционных инструментов, которые и должны обеспечить доходность: индекс РТС, «Золото», акции банка или продукты питания. Депутат выбрал в качестве актива «Золото». Прокуратура посчитала, что чиновник нарушил запрет на использование иностранных финансовых инструментов. Деньги, уплаченные клиентом за полис, использовались страховой компанией для получения фьючерсов на золото на Лондонской фондовой бирже, поэтому прокуратура предложила досрочно прекратить его полномочия.

Прокуратура аргументировала свое решение тем, что депутатам запрещено открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами (согласно федеральному закону № 79).

Это решение стало полной неожиданностью для страховщиков — прежде такого не было, утверждалось в пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков (ВСС), который был обеспокоен попыткой отнесения договора ИСЖ, заключенного с российской компанией, к иностранным финансовым инструментам. ИСЖ не подпадает под действие ФЗ № 79, на который ссылается прокуратура, утверждали в союзе. «Прямой связи между покупкой страховщиков того или иного финансового инструмента и клиента нет. Ни в правоотношениях клиента со страховой, ни в правоотношениях страховой с надзором нет привязки конкретного клиента к конкретному финансовому инструменту. У страховой есть обязанность выплатить клиенту инвестиционный доход согласно динамике золота, а как она будет хеджировать риски — это головная боль компании», - пояснил «Ведомостям» вице-президент ВСС Максим Данилов.

Речь шла о председателе собрания депутатов Саратовского района Денисе Давыдове. Генеральный директор «Сбербанк страхование жизни» Алексей Руденко подтвердил «Ведомостям», что тот был клиентом его компании. «Нас обеспокоил этот случай, который касается не только отдельного клиента компании, но и всего сегмента инвестиционного страхования жизни – а это, по нашей оценке, более 200 000 клиентов на рынке только за прошлый 2017 год», – сказал Руденко.

Уплаченные клиентом суммы страховой премии по полису ИСЖ образуют денежный фонд, который является собственностью страховщика и инвестируется в различные инструменты в соответствии с законодательством РФ, указывают в ВСС. На российском рынке много инструментов, которые опосредованно связаны с иностранными рынками. Например, российские ПИФы могут инвестировать средства в иностранные ценные бумаги, а российские банки могут владеть иностранными активами. Тем не менее ни ПИФ, ни банковский депозит не становится иностранным финансовым инструментом, недоумевали в ВСС.