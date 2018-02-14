ЦБ оградит заемщиков от неподъемных долгов

Регулятор хочет прописать в законе специальный финансовый продукт, схожий с займом до зарплаты Наталья Рыхлик / Ведомости

Центробанк хочет серьезно ужесточить регулирование микрофинансовых организаций: максимальные выплаты, которые они смогут требовать с должников, будут снижаться. Сейчас потолок – трехкратный размер займа, но ЦБ предлагает его снизить до 2,5 величины долга, рассказал директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков. К июлю 2019 г. максимальный размер задолженности не должен будет превышать двукратную величину займа, а еще через год коэффициент составит 1,5, сказал он. Кроме того, регулятор хочет ограничить и ставку по займам – не более 1,5% в день, говорит Кочетков, к 2019 г. она должна будет снизиться до 1%.

Ужесточения сильнее всего ударят по займам до зарплаты (pay-day loans), следует из слов Кочеткова. Поэтому регулятор хочет прописать в законе специальный финансовый продукт, схожий с займом до зарплаты: ссуду на сумму до 10 000 руб. граждане смогут брать на срок не более 15 дней, и задолженность по такому займу нельзя будет увеличить или пролонгировать. Платеж по нему будет фиксированным – вместе с процентами, штрафами и пенями он не будет превышать 3000 руб. (для займа в 10 000 руб.).

Нововведения позволят избавить рынок от недобросовестных и нежизнеспособных игроков, говорит Кочетков. «Мы должны фактически, как мы считаем, исключить возможность для граждан брать деньги в том случае, если они не готовы и не имеют возможности обслуживать такие долги», – заявил Кочетков (цитата по «Интерфаксу»).

При снижении предельных выплат до 2,5 долга и ставке в 1,5% с рынка уйдут серые и неэффективные компании, выдающие займы до зарплаты, согласен главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов. Но если снижать предельные выплаты для заемщиков и ставку дальше, сначала будет невозможно выдавать займы до зарплаты офлайн, т. е. в точках присутствия микрофинансовых компаний, а потом этот сегмент вовсе не сможет работать, считает он. Многим игрокам придется поменять бизнес-модели, говорит гендиректор Eqvanta (в группу входят МФК «Быстроденьги», «Турбозайм») Юрий Провкин: «Вероятно, тем игрокам, которые останутся на рынке, придется уйти из сегмента займов до зарплаты и заняться выдачей среднесрочных займов».

Ужесточение регулирования скажется и на клиентах микрофинансовых организаций, говорит управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Светлана Гайдукова, граждане начнут занимать у черных кредиторов, а это то, с чем рынок и ЦБ боролись последние годы. «Странно делать сейчас несколько шагов назад», – говорит она. Отрасль может вернуться на 15–20 лет назад, солидарен гендиректор МФК «Мани фанни» Александр Шустов.

Во время обсуждения законопроекта звучали и более жесткие предложения, напоминает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, поэтому предложения ЦБ можно назвать достаточно мягкими. Выплаты по займам должны быть максимально ограничены, категоричен он, для защиты потребителей.

Ситуация требует жестких мер, говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин: «Это нонсенс, когда больше половины клиентов микрофинансовых компаний берут займы, чтобы погасить предыдущие долги, и платят по ним 700% годовых».