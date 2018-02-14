Наталья Касперская предлагает ЦБ тестировать новые технологии на своем Нэклис-банке

Гендиректор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская Сергей Бобылев / ТАСС

Гендиректор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская рассказала «Ведомостям», как она планирует развивать доставшийся ей Нэклис-банк. «Я стала собственницей Нэклис-банка не по своему желанию, но судьба банка мне небезразлична, и у меня есть несколько идей», – говорит Касперская.

Первая – сделать банк тестовой площадкой для новых технологий при ассоциации «Финтех», созданной под эгидой Центробанка. «Нас пригласили войти в «Финтех», мы сейчас в диалоге с ЦБ. Мы хотим предложить ассоциации Нэклис-банк как тестовую площадку для пилотирования новых технологий, и руководство ассоциации поддерживает эту идею. Обсуждалось и создание в ассоциации отдельного направления, связанного с информбезопасностью».

Представитель ЦБ лишь напомнил, что Банк России создает регуляторную песочницу для тестирования инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг с привлечением экспертов ассоциации «Финтех». Ассоциация открыта для сотрудничества со всеми компаниями, предлагающими инновационные решения для финансового рынка, сказал ее представитель.

Касперская говорит, что стала владелицей столкнувшегося с трудностями Некликс-банка пять месяцев назад. «Первая моя мысль как разработчика была сделать банк по информационной безопасности, такой идеальный банк с этой точки зрения. Мы разрабатываем средства информационной безопасности, и тут появляется песочница, где можно отрабатывать технологии и методики. У нас есть специальное решение в InfoWatch для банков», – рассказывает она, добавляя, что на этом денег не заработаешь.

Другое направление – сделать из Нэклис-банка финтех-площадку. «Мы сейчас в стадии покупки двух российских платежных систем. Не могу их назвать, мы еще не закрыли сделки, – рассказывает Касперская. – Мне хочется сделать из банка финтех-платформу, которая бы оказывала услуги другим банкам, например в сфере информбезопасности или платежей».

Еще есть идея сделать из банка инструмент для финансирования индустрии информационной безопасности и разработки ПО. Проблема отрасли в том, что у софта вообще нет источника финансирования, объясняет Касперская, возглавляющая также Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»: если остальные бизнесы развиваются на кредитные деньги, то разработчики софта никогда не брали кредиты. Касперская приводит результаты опроса членов ассоциации: шесть компаний из 140 использовали венчурное финансирование, около десяти – «ангельские» деньги, а большинство не привлекает финансирования вообще. «Банки не понимают эту сферу, затруднена оценка [проектов] и нет залогов. Но я всех собственников этих компаний знаю, я могу понять, кому можно дать кредит, а кому нет, – говорит Касперская. – Я не думаю, что на этом можно удержать целый банк, поскольку это узкий сегмент, но это можно развивать как одно из направлений». Она добавила, что отрасли нужны специальные кредитные продукты, но на рынке их нет.

Касперской пришлось конвертировать субординированные депозиты в доли Некликс-банка – «иначе не факт, что банк смог бы вернуть деньги», рассказывала она, но сумму не раскрыла. Из данных на сайте ЦБ следует, что 64% долей Нэклис-банка принадлежит Organat Financial limited Касперской. В июле 2016 г. собрание участников Нэклис-банка одобрило увеличение его уставного капитала на 320 млн руб. за счет части субординированного депозита, который держала Organat, говорится в отчетности банка по МСФО. Всего банк привлек от Organat 360 млн руб., следует из отчетности банка за девять месяцев 2017 г.