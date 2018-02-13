Касперская рассказала, как стала владелицей Нэклис-банка

Гендиректор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская Евгений Разумный / Ведомости

«Я стала владелицей Нэклис-банка пять месяцев назад, но это было не по моей воле», – рассказала «Ведомостям» гендиректор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Банк столкнулся с трудностями. Поэтому Касперской пришлось конвертировать субординированные депозиты в доли банка. Иначе не факт, что банк смог бы вернуть деньги, сообщила она. На какую сумму субординированные депозиты были конвертированы, Касперская не раскрыла.

Из данных на сайте ЦБ следует, что 64% долей Нэклис-банка принадлежит офшору Organat Financial limited, которым владеет Касперская. Но еще в июле 2016 г. собрание участников Нэклис-банка одобрило увеличение его уставного капитала на 320 млн руб. за счет части субординированного депозита, который держала Organat, говорится в отчетности банка по МСФО. Год ушел на получение одобрения ЦБ, и поэтому собственницей Касперская стала недавно, говорит она. Всего банк привлек от Organat 360 млн руб., следует из отчетности банка за девять месяцев 2017 г.

«Банк – большая головная боль, и я хотела бы заниматься своей профильной деятельностью, т. е. информационной безопасностью. В банке сейчас завершается проверка ЦБ, после я бы хотела рассмотреть возможность продажи», — говорит Касперская. Она добавила, что ждет от ЦБ предписания о доформировании резервов.

Нэклис-банк – небольшой московский банк, занимающий 296-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». Активы банка – 4,3 млрд руб. (банк выдал компаниям кредитов на 1,5 млрд руб., физлицам – на 1,2 млрд руб.) В основном банк фондируется за счет средств вкладчиков: он привлек 2,2 млрд руб. от населения. В 2017 г. банк получил убыток на 107,7 млн руб. Капитал Нэклис-банка на 1 января составляет 837 млн руб.

В конце декабря прошлого года рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг у Нэклис-банка, он был на уровне ССС. Агентство указывало, что у банка невысокое качество ссудного портфеля: доля ссуд III-V категорий качества составила 66,5% по состоянию на март 2017г. Также у банка «повышенная концентрацию активов на компаниях, имеющих отдельные признаки экономической или юридической аффилированности с банком», писало агентство.