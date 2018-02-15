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УК Сбербанка открыла клиентам мобильные операции с ПИФами

Банки и управляющие видят рост спроса на инвестпродукты в условиях низких ставок вкладов
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«Сбербанк управление активами» начинает продажи паев своих открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) через новое мобильное приложение для Android и iOS. С его помощью клиенты управляющей компании смогут проводить любые операции с паями, а также индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) УК «Сбербанк управление активами».

Через приложение можно купить паи фондов на сумму от 1000 руб., сделать первоначальный взнос на ИИС от 50 000 руб. и пополнить его на сумму от 10 000 руб. Оплатить покупку паев фондов и внести деньги на ИИС можно с банковской карты. Также через приложение можно отслеживать стоимость паев и доходность ИИС, следует из сообщения компании. Можно обменять или погасить паи ПИФов, выбрать стратегию инвестирования для ИИС, изменить ее или вывести средства.

Компания предлагает в мобильном приложении две инвестиционные стратегии для ИИС доверительного управления - «Рублевые облигации» и «Долларовые облигации».

Зарегистрироваться в приложении можно с помощью учетной записи на портале госуслуг, либо получив логин и пароль в отделении Сбербанка.

Интерфейс предусматривает индивидуальный подбор паевых фондов по уровню риска, желаемых объектов инвестирования (акции, облигации, золото) и валюты активов (рубли, доллары США).

Зачем это нужно?

В Сбербанке отметили, что все больше людей инвестирует онлайн. «В прошлом году продажи через онлайн-каналы выросли в семь раз – почти до 1 млрд руб. И они продолжают расти. В январе более 200 млн руб. клиенты вложили в наши продукты онлайн», – говорит управляющий директор «Сбербанк управление активами» Василий Илларионов.

«Сейчас заметно растет спрос физических лиц на инвестиционные продукты — даже по сравнению с тем, что было год назад. Несмотря на непредсказуемость поведения большинства инструментов фондового рынка, им интересуются, что связано с низкими ставками вкладов», – напоминает управляющий директор НРА Павел Самиев. Поэтому банки и управляющие пытаются привлечь как можно больше клиентов к инвестициям, рассуждает он: «Возможность работы с достаточно консервативными инструментами из мобильного приложения как раз и является попыткой сделать инвестиции интересными для широкого круга лиц. Тем более что вложения компаний в такие приложения, как правило, не слишком велики».

Мобильные приложения для инвесторов уже получили широкое распространение в России. С лета 2017 г. в Сбербанке действует приложение «Сбербанк инвестор», с помощью которого можно торговать акциями и облигациями российских компаний на Московской бирже. Бумаги на ней, а также Санкт-Петербургской, Лондонской и двух американских (NASDAQ и NYSE) биржах можно купить через приложение «Тинькофф инвестиции». Известны инвестиционные приложения Альфа-банка («Альфа директ»), «Финама» (FinamTrade) и БКС («Мой брокер»).

Брокеры с их помощью привлекают новых клиентов. По мнению Илларионова, мобильное приложение в первую очередь – очень хороший канал для постпродажного обслуживания клиентов.

Между тем любые мобильные приложения создают иллюзию простоты инвестиций; договоры в них вряд ли внимательно изучаются клиентами. «Из-за этого клиент-новичок может вести себя более легкомысленно, принимая то или иное решение», - предупреждает Самиев, добавляя: как правило, такими приложениями пользуются те, кто уже привык к интернет-банкам и техническим новинкам. Эти люди вряд ли будут излишне безответственны со своими финансами, заключает он.

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