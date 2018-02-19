Сбербанк поучится блокчейну сам у себя

Вместе с ростом популярности блокчейна стали появляться и соответствующие курсы Евгений Разумный / Ведомости

IT-«дочка» Сбербанка «Сбертех» будет учиться блокчейну. Компания закупает семинары по технологии для своих сотрудников, а преподавателем выступит корпоративный университет Сбербанка (его 100%-ная «дочка»), говорится в материалах закупок «Сбертеха» на zakupki.gov.ru. За свои услуги университет возьмет 1 млн руб.

Корпоративный университет сообщил о запуске обучающего курса 15 декабря прошлого года. Он включает в себя обзор основных блокчейн-фабрик и платформ, обучение возможностям блокчейна на финансовом рынке, правовым и регулятивным аспектам применения блокчейна, обзор криптоэкономики, говорится в сообщении корпоративного университета.

Вместе с ростом популярности блокчейна растет популярность и обучающих курсов. Например, в ноябре 2017 г. провести такой курс для правительственных чиновников обещал Внешэкономбанк. Учебно-тематический план предполагал 14 академических часов теории и четыре академических часа практики: разбор базовых кейсов применения блокчейна и знакомство с инструментарием криптоэкономики. Курс должен был завершиться тестированием чиновников.

У Сбербанка уже есть опыт применения блокчейна. С декабря Сбербанк с помощью этой технологии обменивается документами с Федеральной антимонопольной службой. А в конце ноября 2017 г. между Сбербанком и Альфа-банком прошел первый в России платеж через блокчейн – переводились деньги «Мегафона».

«Сбертех» работает с 2011 г. и разрабатывает программное обеспечение. Компания зарабатывает на обслуживании только группы Сбербанка, причем основным заказчиком является сам банк.

«Ведомости» ожидают комментария от Сбербанка.

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