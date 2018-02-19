Сбербанк поучится блокчейну сам у себя

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Вместе с ростом популярности блокчейна стали появляться и соответствующие курсы
Евгений Разумный / Ведомости
IT-«дочка» Сбербанка «Сбертех» будет учиться блокчейну. Компания закупает семинары по технологии для своих сотрудников, а преподавателем выступит корпоративный университет Сбербанка (его 100%-ная «дочка»), говорится в материалах закупок «Сбертеха» на zakupki.gov.ru. За свои услуги университет возьмет 1 млн руб.
Корпоративный университет сообщил о запуске обучающего курса 15 декабря прошлого года. Он включает в себя обзор основных блокчейн-фабрик и платформ, обучение возможностям блокчейна на финансовом рынке, правовым и регулятивным аспектам применения блокчейна, обзор криптоэкономики, говорится в сообщении корпоративного университета.
Вместе с ростом популярности блокчейна растет популярность и обучающих курсов. Например, в ноябре 2017 г. провести такой курс для правительственных чиновников обещал Внешэкономбанк. Учебно-тематический план предполагал 14 академических часов теории и четыре академических часа практики: разбор базовых кейсов применения блокчейна и знакомство с инструментарием криптоэкономики. Курс должен был завершиться тестированием чиновников.
У Сбербанка уже есть опыт применения блокчейна. С декабря Сбербанк с помощью этой технологии обменивается документами с Федеральной антимонопольной службой. А в конце ноября 2017 г. между Сбербанком и Альфа-банком прошел первый в России платеж через блокчейн – переводились деньги «Мегафона».
«Сбертех» работает с 2011 г. и разрабатывает программное обеспечение. Компания зарабатывает на обслуживании только группы Сбербанка, причем основным заказчиком является сам банк.
«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф
Сергей Портер / Ведомости
«Я не склонен говорить, что для качественных изменений нужны марсиане. Более того, считаю это способом объяснить собственную пассивность» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Сергей Николаев / Ведомости
«Можно сколько угодно потешаться над глупыми чиновниками, но от них зависит вся наша жизнь» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото Греф во ремя забега на Петербургском форуме)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Я бы сказал, в отсутствие технологий люди заменяют их собой» (интервью «Ведомостям», 2008 г.)
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Антон Новодережкин / ТАСС
«Мы живем в управленческом хаосе весьма длительные периоды времени. Потом, когда проблема на нас уже наваливается, мы мобилизуем все мыслимые и немыслимые ресурсы и бросаемся проблему решать. В такой ситуации уже никто не считает ни деньги, ни людские жизни – никакие ресурсы. Всё бросается в топку результата, и в конце концов проблема героически решается» (интервью Forbes, 2016 г.)
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Я бы не сказал, что есть какая-то противоположность между русской и немецкой культурой» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото во время годового общего собрания акционеров Сбербанка)
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Дмитрий Серебряков / ТАСС
«Мы все абстрактно за изменения. Пусть вокруг все поменяется, пусть вся власть поменяется. Но что если изменения коснутся вас лично? Например, вам придется изменить сложившийся стиль жизни и привычки. Допустим, вы привыкли вставать в 8.30 утра, что-то «перехватывать» и ехать на работу. А придется вставать в 6.00 утра и начинать утро с кросса в 7 км, а затем ехать на работу не на машине, а на велосипеде, к примеру. Я посмотрю, захотите ли вы таких изменений. Да вы скажете: оставьте меня в покое, будете согласны на любые изменения, только не на те, которые затрагивают непосредственно вас» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Да, в России клиенты божественные. На Западе компаниям не простили бы таких ошибок, которые мы иногда совершаем» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
«Если ты в управлении с утра до вечера используешь russian management style, то тяжело требовать от сотрудников удовлетворенности и просить, чтобы они передали ее дальше клиентам» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Абрамов / Ведомости
«Часто даже уважаемые профессора говорят, что мои идеи о внедрении регулярного менеджмента в госуправлении неприменимы на практике. Я на одном совещании сказал: вы не находите, что это смотрится забавно, когда сидят профессора, ни дня не работавшие на госслужбе или в бизнесе, и рассказывают человеку, который 16 лет провел на госслужбе и восемь — в крупном бизнесе, о том, что это неприменимо?! Я работал в муниципалитете, работал в крупном городе, в крупном государстве и отвечал за реформы в стране. И вы мне рассказываете, что применимо, а что нет!» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Максим Стулов / Ведомости
«Я и в правительстве восемь лет работал. Получается восьмилетний цикл — сейчас я уже в лишний цикл пошел. Знаете, усталость зависит от интереса. Есть результат — есть и интерес. У нас потрясающе интересно работать» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)