Сбербанк начал ловить сотрудников за майнингом на работе

Евгений Разумный / Ведомости

Сотрудники Сбербанка часто попадаются за майнингом криптовалют на работе, рассказал участникам финала конкурса «Лидеры России» в Сочи президент госбанка Герман Греф.

«Мы не занимаемся майнингом, хотя мы часто ловим наших сотрудников, которые на нашем оборудовании занимаются майнингом», – признался Греф (цитаты по «Интерфаксу»).

Греф отметил, что лично ему майнинг не интересен, поскольку это «бизнес примитивный». «Могу назвать вам десяток других объектов инвестирования с большей доходностью», – добавил он.

В прошлом году на российском рынке образовался дефицит видеокарт. Изначально торговая площадка AliExpress предположила, что рост спроса россиян на видеокарты может быть связан с майнингом. Позднее Сбербанк взял ответственность за дефицит видеокарт на себя. «Это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта», – признавался в ноябре старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. Тогда он отмечал, что банк свою потребность в видеокартах удовлетворил.

Коллега Грефа президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин ранее также заявлял, что не занимается майнингом. Госбанкир характеризовал биткойн как фейковую валюту без большого будущего.

Греф называл технологию блокчейн, на основе которой созданы криптовалюты, технологическим прорывом и новым интернетом. Президент Сбербанка рассказывал, как в свое время расплатился 12 биткойнами за футболку. На тот момент, по словам Грефа, биткойн стоил $0,38, а футболка – $5. «Теперь эту футболку держу, потому что это самая дорогая футболка, которая есть в моем гардеробе», – смеялся он.