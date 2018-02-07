Forbes впервые составил рейтинг разбогатевших на криптовалюте людей

Основатель Ethereum Виталик Бутерин Евгений Разумный / Ведомости

Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте. Он опубликован на сайте издания. Журнал, оценивая состояния участников рейтинга, не называет точные суммы, а указывает лишь примерный диапазон. Это связано с тем, что рынок криптовалют непрозрачен и отличается высокой волатильностью, отмечает издание. Оценки Forbes основаны на данных о запасах криптовалют, прибыли после уплаты налогов при торговле криптоактивами, а также на долях участников рейтинга в компаниях, которые связаны с цифровой валютой.

Всего в список вошли 19 человек. В их числе - 24-летний Виталик Бутерин - выросший в Канаде уроженец России. Бутерин - изобретатель криптовалюты Ethereum, второй по популярности криптовалюты мира после биткойна с капитализацией $81 млрд (данные сервиса Coinmarketcap на 7 февраля). Состояние Бутерина, по оценке Forbes, составляет $400-500 млн. Это 17-е место в рейтинге.

В список также включен уроженец СССР Валерий Вавилов. Это сооснователь компании BitFury, одного из крупнейших мировых производителей «железа» для обработки операций на рынке криптовалют. В списке он занимает 13-е место. Forbes оценивает его состояние в $500-700 млн.

Список возглавил Крис Ларсен. Он известен как сооснователь Ripple - это криптовалютная платформа для платежных систем. По оценке Forbes, его состояние составляет от $7,5 млрд до $8 млрд.

Кроме того, в список вошли братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых The Telegraph называла первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Братья известны тем, что судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл у них идею соцсети. В рейтинге Forbes братья занимают четвертое место. По оценке издания, их состояние составляет от $900 млн до $1,1 млрд.

За 36 лет подсчетов состояний самых богатых людей мира Forbes всегда придерживался собственной методики, отмечает издание: «Однако это несовершенная наука».

«Мы почти уверены, что упустили некоторых людей и некоторые из наших оценок примерны», - пишет Forbes про новый рейтинг. Но точно такая же ситуация была, когда Forbes подготовил первый список самых богатых американцев в 1982 г.: «В то время многие говорили, что мы не можем и не должны его публиковать. Однако мы поступили иначе, будучи убежденными, что сделали мир лучше». У этого списка такая же цель, такие люди не должны оставаться в тени, объясняет редактор Forbes Рэндалл Лейн.

Рыночные пузыри: от тюльпанов до биткойна