Профессионал года – создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин

Имя 23-летнего изобретателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина в этом году стало известно даже тем, кто далек от информационных и финансовых технологий. Придуманная им цифровая монета, стоившая год назад чуть больше $8, к началу декабря подорожала почти в 57 раз. Легендарный биткойн к этому моменту, конечно, стоил значительно больше – почти $10 000. Но рос он гораздо медленнее конкурента с русскими корнями – «всего» примерно в 23 раза за 11 месяцев. В итоге Ethereum пока прочно удерживает второе место по капитализации среди мировых криптовалют – свыше $46 млрд.

Повышенное внимание к Бутерину объясняется не только тем, что он изобрел новую валюту, пусть даже дорожающую очень быстро. Ethereum – это еще и смарт-контракты, т. е. алгоритмы, отслеживающие выполнение тех или иных условий (например, сделок) и исполняющие дальнейшие действия, заложенные в логику контракта. Появление смарт-контрактов уже привело к буму ICO (Initial Coin Offering – т. е. фактически чеканка собственной цифровой монеты, которую потом можно продать за обычные деньги). Этот механизм сродни краудфандингу, который позволяет проектам привлекать деньги, минуя изнурительные процедуры презентаций, переговоров и согласований с классическими венчурными инвесторами.

Но возможности смарт-контрактов гораздо шире, и для многих их расширение может оказаться небезобидным. Под вопросом будущее нотариусов, рассуждают участники криптовалютного рынка. Или, к примеру, клерков, регистрирующих сделки с недвижимостью. Вполне возможно, что уже в ближайшее время детище Бутерина изменит не только рынок финансовых инструментов, но и оттачивавшийся столетиями деловой документооборот. О банках и говорить нечего: в случае повсеместного распространения криптовалют их услуги станут вообще никому не нужны. Потому что люди и компании смогут расплачиваться друг с другом напрямую, а их «криптовалютные счета» будут размещены на тысячах компьютеров по всему миру.-

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