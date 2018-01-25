Бизнес и робот София обсудили в Давосе применение искусственного интеллекта

Почти 90% гостей завтрака Сбербанка назвали приоритетом внедрение этой технологии в своих компаниях

Дискутируя с президентом Сбербанка Германом Грефом, София призвала не бояться роботов Екатерина Дербилова / Ведомости

Сегодня на Давосском форуме прошел традиционный деловой завтрак Сбербанка. Тема звучала так: «Как искусственный интеллект меняет компании и экономику: приобретения и угрозы». Несмотря на то что мероприятие началось в 7.30 по местному времени (9.30 мск), зал оказался полон. Среди гостей были министр экономического развития Максим Орешкин, предправления «Роснано» Анатолий Чубайс, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и первый человекоподобный робот – София, созданная гонконгской компанией Hanson Robotics.

Роботизация и внедрение искусственного интеллекта открывают возможности для радикального улучшения качества жизни людей, главное, чтобы человечество правильно распоряжалось новыми технологиями, заявила София, дискутируя с президентом Сбербанка Германом Грефом. Она призвала не бояться роботов. «Может быть, если бы было меньше фильмов о Терминаторе, это помогло бы улучшить общественное мнение о нас», – заметила она.

В ходе завтрака проводился традиционный опрос среди присутствующих. Он показал, что пока бизнес не считает внедрение искусственного интеллекта главным приоритетом. Большинство участников хотя и заявили, что в их компаниях это в числе приоритетов, но отметили, что есть вещи и важнее. Лишь меньше 19% гостей завтрака признали, что внедрение искусственного интеллекта занимает первое место в списке приоритетов в их компаниях. 20% опрошенных предпочитают подождать и посмотреть, как будет развиваться технология.

Бизнес без искусственного интеллекта не в состоянии качественно анализировать современные массивы информации, уверен вице-президент по стратегическим партнерствам Google в Европе, Ближнем Востоке и Африке (EMEA) Карло д'Азаро Бьондо. За последние 10 лет сгенерировано больше данных, чем за всю историю человечества. По словам Бьондо, Google во всех своих сервисах ставит во главу угла технологию машинного обучения.

Проект, который раньше готовили три месяца, теперь с помощью компьютеров можно выполнить за три дня, добавил президент Dell по EMEA Эдриан Макдональд. Он уверен, что в компаниях искусственный интеллект постепенно начнет заменять менеджеров.

McKinsey уже начала использовать машины в рекрутинге – для анализа резюме соискателей, рассказал управляющий директор компании Доминик Бартон. При отборе кандидатов искусственный интеллект менее предвзято относится к кандидатам. В то же время скорость внедрения искусственного интеллекта не столь существенна, заметил Бартон: в среднем в современном бизнесе искусственный интеллект затрагивает 20% функционала.

Трансформация бизнеса из-за искусственного интеллекта происходит в большинстве отраслей, подчеркнул вице-президент Microsoft по связям с государством в EMEA Мишель Ван дер Бел.

Бизнесу нужно сочетать в работе человеческий ресурс и искусственный интеллект, сказал исполнительный директор Pegasystems Алан Трефлер. С этим согласился менеджер платформы IBM Watson Дэвид Кенни. Он привел в пример технологию Watson, которая выявила рак у 65 000 пациентов. При этом последующий анализ показал, что в 30% случаях врачи не смогли бы самостоятельно диагностировать наличие опухоли. Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что в России искусственный интеллект как раз мог бы улучшить качество и доступность здравоохранения.

Компьютер никогда не сможет полностью заменить человека, люди не должны терять работу из-за искусственного интеллекта, подчеркнул премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Из-за внедрения искусственного интеллекта к 2030 г. работы могут лишиться 800 млн человек, но в то же время появятся 890 млн новых рабочих мест, парировал Греф. Он добавил, что Сбербанк зарабатывает на использовании машинного интеллекта $2-3 млрд в год.

После дискуссии 11% гостей остались при своем мнении о внедрении искусственного интеллекта в работу, показал итоговый опрос. При этом 89% участников бизнес-завтрака пообещали уделить больше внимания этой технологии.

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