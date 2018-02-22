Максимальная ставка вкладов опять обновила исторический минимум
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Доходность самых выгодных вкладов в крупнейших банках становится все ниже. Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета комбинированных продуктов) десяти российских банков с наибольшими суммами депозитов населения падает третий месяц подряд.
На этой неделе максимальная ставка обновила очередной исторический минимум. За вторую декаду февраля 2018 г. она снизилась на 0,055% до 6,909% годовых, следует из статистики, опубликованной в четверг на сайте ЦБ. За первую декаду февраля показатель опустился на 0,11 процентного пункта (п. п.), а всего с начала года – уже на 0,34 п. п.
В настоящее время ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку по вкладам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка ( РСХБ).
В период с 11 по 20 февраля ставки рублевых вкладов снизили лишь два банка из этого списка. Промсвязьбанк опустил доходность рублевых вложений на 0,25 п. п., а Совкомбанк – на 0,3-0,5 п. п. в зависимости от региона размещения средств.
ЦБ рекомендует банкам при установлении ставок вкладов не превышать максимальную ставку топ-10 более чем на 2 п. п.
Некоторые крупные розничные банки за пределами первой десятки на этой неделе также продолжили корректировать ставки вкладов. Например, в банке «Глобэкс» они снизились на 0,5 п. п., в Московском индустриальном банке и Московском кредитном банке – на 0,25 п. п., в МТС-банке – на 0,2-1 п. п.
Действующие ставки вкладов см. в таблице.
Снижение ставок банковских вкладов постепенно замедляется. По оценкам Агентства по страхованию вкладов, в текущем году небольшое снижение процентных ставок по вкладам продолжится. «При этом реальная доходность вкладов (по отношению к уровню инфляции) будет оставаться положительной», – говорится в его обзоре рынка вкладов физических лиц.
В среднесрочной перспективе потенциал снижения краткосрочных ставок больше, чем долгосрочных, считают в ЦБ.
Действующие ставки срочных рублевых вкладов с учетом капитализации, % годовых
|6 месяцев
|12 месяцев
|24 месяца
|Банк
|300 000 руб.
|1,25 млн руб.
|10 млн руб.
|300 000 руб.
|1,25 млн руб.
|10 млн руб.
|300 000 руб.
|1,25 млн руб.
|10 млн руб.
|Сбербанк
|4,7
|5,87
|6,18
|4,65
|5,85
|6,17
|4,65
|5,91
|6,25
|ВТБ
|6,79
|6,79
|6,79
|6,77
|6,77
|6,77
|6,58
|6,58
|6,58
|Россельхозбанк
|6,35
|6,35
|6,35
|6,6*
|6,6*
|6,6*
|7,0
|7,0
|7,0
|Газпромбанк
|6,60
|6,80
|6,80
|6,60
|6,80
|6,80
|6,29
|6,50
|6,50
|Альфа-Банк
|5,87
|6,08
|6,18
|5,69
|5,90
|6,01
|5,58
|5,80
|5,91
|Бинбанк
|7,4
|7,4
|7,4
|7,4
|7,4
|7,4
|6,75
|6,75
|6,75
|ФК Открытие
|7,00
|7,30
|7,30
|6,70
|7,00
|7,00
|5,80
|6,10
|6,10
|Промсвязьбанк
|7,45
|7,45
|7,45
|7,25
|7,25
|7,45
|6,70
|6,80
|7,00
|Райффайзенбанк
|5,05
|5,56
|5,77
|5,12
|5,54
|5,64
|5,25
|5,58
|5,58
|Совкомбанк
|7,8
|7,8
|7,8
|7,4
|7,4
|7,4
|6,6
|6,6
|6,6
|МКБ
|7,5
|7,5
|7,5
|7,5
|7,5
|7,5
|-
|-
|-
|Росбанк
|7
|7
|7,15
|6,9
|6,9
|7,1
|6,4
|6,4
|6,7
|Юникредит банк
|6,08
|6,08
|6,08
|5,56
|6,5
|6,5
|5,25
|5,25
|5,25
|МИнБ
|6,96
|6,96
|7,23
|7
|7
|7,25
|6,36
|6,36
|6,64
|Уралсиб
|5,97
|6,18
|6,18
|6,06
|6,27
|6,27
|5,8
|6,02
|6,02
|Хоум Кредит Банк
|6,7
|6,7
|6,7
|7,229
|7,229
|7,229
|-
|-
|-
|УБРиР
|5,75
|5,75
|5,75
|6
|6
|6
|-
|-
|-
|СМП Банк
|8,00
|8,00
|8,00
|7,76
|7,76
|8,03
|6,70
|6,70
|6,97
|Русский Стандарт
|7,25
|7,25
|7,25
|7,25
|7,25
|7,5
|6,75
|6,75
|6,75
|Восточный
|7,36
|7,57
|7,67
|7,39
|7,6
|7,71
|7,38
|7,6
|7,72
|Возрождение
|7,1
|7,1
|7,1
|7,1
|7,1
|7,1
|5,75
|6
|6,25
|Тинькофф Банк
|7,22
|7,22
|7,22
|7,22
|7,22
|7,22
|7,25
|7,25
|7,25
|Российский Капитал
|7,4
|7,5
|7,6
|7,2
|7,25
|7,3
|5,59
|5,7
|5,81
|НБ «Траст»
|7,45
|7,70
|7,70
|6,95
|7,25
|7,25
|5,80
|6,10
|6,10
|Ситибанк
|4,75
|4,75
|4,75
|5,5
|5,5
|5,5
|5
|5
|5
|Почта Банк
|7,10
|7,10
|7,10
|7,20
|7,30
|7,30
|-
|-
|-
|Ак Барс
|7,00
|7,00
|7,00
|7,00
|7,00
|7,00
|6,50
|6,50
|6,50
|Ренессанс Кредит
|7,5
|7,5
|7,5
|7,5
|7,5
|7,5
|-
|-
|-
|Абсолют Банк
|7,45
|7,45
|7,75
|7,7
|7,7
|8,5
|6,7
|6,7
|7
|Росгосстрах Банк
|6,9
|7
|7
|6,9
|7
|7
|6,05
|6,15
|6,15
|Зенит
|6,75
|7
|7,35
|6,25
|6,5
|7,1
|6
|6,25
|6,6
|МТС Банк
|6,45
|6,75
|6,75
|6,60
|6,90
|6,90
|5,70
|6,00
|6,00
|Связь-Банк
|6,54
|6,59
|6,64
|6,96
|7,02
|7,12
|-
|-
|-
|Глобэкс
|7,15
|7,15
|7,15
|7,15
|7,15
|7,15
|7,25
|7,25
|7,25
|ОТП Банк
|7,20
|7,20
|7,20
|7,10
|7,10
|7,33
|-
|-
|7,03
|Транскапиталбанк
|6,90
|7,16
|7,62
|7,55
|7,55
|8,01
|-
|-
|-