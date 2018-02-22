Максимальная ставка вкладов опять обновила исторический минимум

На этой неделе максимальная ставка обновила очередной исторический минимум Евгений Разумный / Ведомости

Доходность самых выгодных вкладов в крупнейших банках становится все ниже. Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета комбинированных продуктов) десяти российских банков с наибольшими суммами депозитов населения падает третий месяц подряд.

На этой неделе максимальная ставка обновила очередной исторический минимум. За вторую декаду февраля 2018 г. она снизилась на 0,055% до 6,909% годовых, следует из статистики, опубликованной в четверг на сайте ЦБ. За первую декаду февраля показатель опустился на 0,11 процентного пункта (п. п.), а всего с начала года – уже на 0,34 п. п.

В настоящее время ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку по вкладам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка ( РСХБ).

В период с 11 по 20 февраля ставки рублевых вкладов снизили лишь два банка из этого списка. Промсвязьбанк опустил доходность рублевых вложений на 0,25 п. п., а Совкомбанк – на 0,3-0,5 п. п. в зависимости от региона размещения средств.

ЦБ рекомендует банкам при установлении ставок вкладов не превышать максимальную ставку топ-10 более чем на 2 п. п.

Некоторые крупные розничные банки за пределами первой десятки на этой неделе также продолжили корректировать ставки вкладов. Например, в банке «Глобэкс» они снизились на 0,5 п. п., в Московском индустриальном банке и Московском кредитном банке – на 0,25 п. п., в МТС-банке – на 0,2-1 п. п.

Действующие ставки вкладов см. в таблице.

Снижение ставок банковских вкладов постепенно замедляется. По оценкам Агентства по страхованию вкладов, в текущем году небольшое снижение процентных ставок по вкладам продолжится. «При этом реальная доходность вкладов (по отношению к уровню инфляции) будет оставаться положительной», – говорится в его обзоре рынка вкладов физических лиц.

В среднесрочной перспективе потенциал снижения краткосрочных ставок больше, чем долгосрочных, считают в ЦБ.