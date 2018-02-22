Финансы / Банки

Максимальная ставка вкладов опять обновила исторический минимум

Но падение постепенно замедляется
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Доходность самых выгодных вкладов в крупнейших банках становится все ниже. Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета комбинированных продуктов) десяти российских банков с наибольшими суммами депозитов населения падает третий месяц подряд.

На этой неделе максимальная ставка обновила очередной исторический минимум. За вторую декаду февраля 2018 г. она снизилась на 0,055% до 6,909% годовых, следует из статистики, опубликованной в четверг на сайте ЦБ. За первую декаду февраля показатель опустился на 0,11 процентного пункта (п. п.), а всего с начала года – уже на 0,34 п. п.

В настоящее время ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку по вкладам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка ( РСХБ).

В период с 11 по 20 февраля ставки рублевых вкладов снизили лишь два банка из этого списка. Промсвязьбанк опустил доходность рублевых вложений на 0,25 п. п., а Совкомбанк – на 0,3-0,5 п. п. в зависимости от региона размещения средств.

ЦБ рекомендует банкам при установлении ставок вкладов не превышать максимальную ставку топ-10 более чем на 2 п. п.

Некоторые крупные розничные банки за пределами первой десятки на этой неделе также продолжили корректировать ставки вкладов. Например, в банке «Глобэкс» они снизились на 0,5 п. п., в Московском индустриальном банке и Московском кредитном банке – на 0,25 п. п., в МТС-банке – на 0,2-1 п. п.

Действующие ставки вкладов см. в таблице.

Снижение ставок банковских вкладов постепенно замедляется. По оценкам Агентства по страхованию вкладов, в текущем году небольшое снижение процентных ставок по вкладам продолжится. «При этом реальная доходность вкладов (по отношению к уровню инфляции) будет оставаться положительной», – говорится в его обзоре рынка вкладов физических лиц.

В среднесрочной перспективе потенциал снижения краткосрочных ставок больше, чем долгосрочных, считают в ЦБ.

Действующие ставки срочных рублевых вкладов с учетом капитализации, % годовых

  6 месяцев 12 месяцев 24 месяца  
Банк 300 000 руб. 1,25 млн руб. 10 млн руб. 300 000 руб. 1,25 млн руб. 10 млн руб. 300 000 руб. 1,25 млн руб. 10 млн руб.  
Сбербанк 4,7 5,87 6,18 4,65 5,85 6,17 4,65 5,91 6,25  
ВТБ 6,79 6,79 6,79 6,77 6,77 6,77 6,58 6,58 6,58  
Россельхозбанк 6,35 6,35 6,35 6,6* 6,6* 6,6* 7,0 7,0 7,0  
Газпромбанк 6,60 6,80 6,80 6,60 6,80 6,80 6,29 6,50 6,50  
Альфа-Банк 5,87 6,08 6,18 5,69 5,90 6,01 5,58 5,80 5,91  
Бинбанк 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 6,75 6,75 6,75  
ФК Открытие 7,00 7,30 7,30 6,70 7,00 7,00 5,80 6,10 6,10  
Промсвязьбанк 7,45 7,45 7,45 7,25 7,25 7,45 6,70 6,80 7,00  
Райффайзенбанк 5,05 5,56 5,77 5,12 5,54 5,64 5,25 5,58 5,58  
Совкомбанк 7,8 7,8 7,8 7,4 7,4 7,4 6,6 6,6 6,6  
МКБ 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 - - -  
Росбанк 7 7 7,15 6,9 6,9 7,1 6,4 6,4 6,7  
Юникредит банк 6,08 6,08 6,08 5,56 6,5 6,5 5,25 5,25 5,25  
МИнБ 6,96 6,96 7,23 7 7 7,25 6,36 6,36 6,64  
Уралсиб 5,97 6,18 6,18 6,06 6,27 6,27 5,8 6,02 6,02  
Хоум Кредит Банк 6,7 6,7 6,7 7,229 7,229 7,229 - - -  
УБРиР 5,75 5,75 5,75 6 6 6 - - -  
СМП Банк 8,00 8,00 8,00 7,76 7,76 8,03 6,70 6,70 6,97  
Русский Стандарт 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,5 6,75 6,75 6,75  
Восточный 7,36 7,57 7,67 7,39 7,6 7,71 7,38 7,6 7,72  
Возрождение 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 5,75 6 6,25  
Тинькофф Банк 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,25 7,25 7,25  
Российский Капитал 7,4 7,5 7,6 7,2 7,25 7,3 5,59 5,7 5,81  
НБ «Траст» 7,45 7,70 7,70 6,95 7,25 7,25 5,80 6,10 6,10  
Ситибанк 4,75 4,75 4,75 5,5 5,5 5,5 5 5 5  
Почта Банк 7,10 7,10 7,10 7,20 7,30 7,30 - - -  
Ак Барс 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50  
Ренессанс Кредит 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 - - -  
Абсолют Банк 7,45 7,45 7,75 7,7 7,7 8,5 6,7 6,7 7  
Росгосстрах Банк 6,9 7 7 6,9 7 7 6,05 6,15 6,15  
Зенит 6,75 7 7,35 6,25 6,5 7,1 6 6,25 6,6  
МТС Банк 6,45 6,75 6,75 6,60 6,90 6,90 5,70 6,00 6,00  
Связь-Банк 6,54 6,59 6,64 6,96 7,02 7,12 - - -  
Глобэкс 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,25 7,25 7,25  
ОТП Банк 7,20 7,20 7,20 7,10 7,10 7,33 - - 7,03  
Транскапиталбанк 6,90 7,16 7,62 7,55 7,55 8,01 - - -  
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* вклад на 13 месяцев
Источник: данные банков на 22.02.2018
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