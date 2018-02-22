Больше других выросли акции «Магнита» и ВТБ

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Андрей Гордеев / Ведомости

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. К 18.50 мск он достиг 2336,82 пункта (+0,71% к закрытию среды). Предыдущий максимум в 2325,41 пункта был достигнут 25 января.

Рост индекса Мосбиржи связан с ожиданием пересмотра суверенного рейтинга России, говорит аналитик «БК сбережение» Сергей Суверов, некоторые инвесторы спекулируют на этой теме. Еще один фактор — стабильность мировых фондовых рынков, которые прекратили падение, добавляет он. Рост российского рынка связан со стабилизацией доходности 10-летних казначейских облигаций, а также с аппетитом к риску на активы развивающихся стран, говорит портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим.

Сильнее всего подорожали бумаги «Магнита»: к 18.50 мск котировки выросли на 7,24% до 5140 руб. В ходе торгов котировки достигали уровня 5192 руб.

Никаких корпоративных новостей о «Магните» не было, говорит портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Антон Кравченко: «Поэтому рост котировок — техническая коррекция после сильного падения с начала года». 16 февраля стало известно о покупке ВТБ доли в ритейлере.

Бумаги ВТБ сегодня также росли – на 5,83% до 0,05 руб. Акции ВТБ дорожают в предверии публикации отчетности банка по МСФО, считает аналитик «Атона» Михаил Ганелин: «Госбанк покажет рекордную чистую прибыль на уровне 100 млрд руб., что и мотивирует инвесторов покупать акции ВТБ». Вероятно, на котировках банка может сказываться и рост бумаг «Магнита», не исключает Ганелин.