Бонды режут на стройке

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Компания братьев Ананьевых хочет реструктурировать облигации на 10 млрд рублей Евгений Стецо / Ведомости

«ПСН проперти менеджмент» (ПСН ПМ) сообщила в четверг, что намерена провести реструктуризацию выпуска облигаций на 10 млрд руб. с погашением в 2026 г. Компания предлагает сократить срок обращения бумаг на три года и с 2018 г. постепенно гасить номинал. Одновременно ПСН ПМ хочет увеличить число купонов с 20 до 26 за счет уменьшения купонного периода, а купонный доход начислять на непогашенную часть номинала облигации. Ставка купона будет зафиксирована на весь период с 2018 по 2023 г., передал через пресс-службу гендиректор ПСН ПМ Александр Грось. Какой она будет, пресс-служба не сказала, сейчас ставка – 13% годовых, в сообщении ПСН ПМ не сказано, что ставка будет меняться.

Компания также намерена договориться с держателями бумаг о двух новациях: одна касается ближайшей (третьей) купонной выплаты, другая – оферты, следует из документов компании. Какие именно условия содержатся в новациях, представитель компании комментировать отказался.

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