Американский суд отклонил иск к Герману Грефу и Сбербанку на $750 млн

Президент Сбербанка Герман Греф Андрей Махонин / Ведомости

Федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка 27 февраля отклонил иск PPF Management LLC, по которому компания требовала взыскать со Сбербанка, его президента Германа Грефа и ряда других лиц $750 млн за утерю контроля над крупным предприятием по добыче щебня – «Павловскгранитом». Суд решил, что дело для него неподсудно и он не вправе рассматривать его, объясняет представитель Сбербанка.

До конца 2009 г. крупнейшим владельцем «Павловскгранита» был Сергей Пойманов. Предприятие кредитовалось в Сбербанке, Пойманов лично был поручителем по кредитам, но ни он, ни предприятие не смогло обслуживать долги. Поэтому в итоге Пойманов лишился своей собственности. Бизнесмен неоднократно пытался оспорить это в российских судах, но безуспешно. PPF Management перекупила права требования к ответчикам у бывшего владельца компании, оценила ущерб от утери собственности в $500 млн, а также моральный вред в $250 млн. И подала в суд на Сбербанк и Грефа в конце 2016 г.

В иске PPF говорилось, что ответчики вступили в преступный сговор с целью рейдерского захвата «Павловскгранита». Летом 2017 г. суд США признал Пойманова банкротом, постановил, что решения российского суда в вопросе его банкротства имеют приоритет в США (к тому времени Пойманова признали банкротом и в России). Таким образом, суд США установил, что передача прав требований на $750 млн от Пойманова к PPF Management незаконна и требования должны остаться в общей конкурсной массе. Суд США запретил PPF Management и Пойманову подавать какие-либо иски в суды США, связанные с реализацией залога акций ОАО «Павловскгранит», говорит собеседник, близкий к одному из ответчиков в суде.

Получить комментарий представителя Пойманова о том, будет ли он оспаривать решение федерального суда США по Южному округу Нью-Йорка или обращаться в другие суды, пока не удалось.

Суд США летом отметил в одном из решений, что в доказательствах, представленных PPF, нет признаков рейдерского захвата «Павловскгранита». Судья Мэри Кей Висконсил в своем постановлении отметила, что эксперты PPF представили общие свидетельства о существовании такого явления, как «рейдерство в России», но не представили конкретных доказательств рейдерства в отношении «Павловскгранита». Доказательств коррупции и прочих нарушений со стороны российских судов американский суд по делам о банкротстве «Павловскгранита» не увидел.

Сейчас Пойманов находится в России под арестом.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф