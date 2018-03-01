Финансирующая O1 Group компания снова пытается договориться с держателями своих дефолтных бондов

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Компания, финансирующая O1 Group Бориса Минца, снова договаривается о реструктуризации дефолтных бондов на 12 млрд руб. Владимир Гердо / ТАСС

Компания «Прайм финанс», финансирующая активы О1 Group Бориса Минца, начала второй раунд переговоров о реструктуризации дефолтных облигаций на 11,75 млрд руб. Об этом сообщил представитель держателей ее бондов – компания «Лигал кэпитал инвестор сервисез».

«Прайм финанс» допустила дефолт по бумагам в январе этого года, не заплатив 620,4 млн руб. по девятому купону и объяснив это предстоящей реструктуризацией выпуска. Компания предложила отказаться от девятого купона и досрочного погашения бумаг, а также удлинить десятый купонный период до 364 дней и сократить число купонов с 16 до 15. За это инвесторам предложили отступные в размере 53,8 руб. на бумагу. Но переговоры с держателями провалились: 15 февраля они проголосовали против реструктуризации. Тогда «Прайм финанс» решила предложить «более привлекательные» условия: десятый купонный период удлинить до 273 дней, а отступные увеличить на 1 руб. до 54,8 руб.

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