Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4518 от 01.03.2018 под заголовком: Дефолтным бондам добавили рубль

Финансирующая O1 Group компания снова пытается договориться с держателями своих дефолтных бондов

Первый раунд переговоров о реструктуризации провалился
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Компания «Прайм финанс», финансирующая активы О1 Group Бориса Минца, начала второй раунд переговоров о реструктуризации дефолтных облигаций на 11,75 млрд руб. Об этом сообщил представитель держателей ее бондов – компания «Лигал кэпитал инвестор сервисез».

«Прайм финанс» допустила дефолт по бумагам в январе этого года, не заплатив 620,4 млн руб. по девятому купону и объяснив это предстоящей реструктуризацией выпуска. Компания предложила отказаться от девятого купона и досрочного погашения бумаг, а также удлинить десятый купонный период до 364 дней и сократить число купонов с 16 до 15. За это инвесторам предложили отступные в размере 53,8 руб. на бумагу. Но переговоры с держателями провалились: 15 февраля они проголосовали против реструктуризации. Тогда «Прайм финанс» решила предложить «более привлекательные» условия: десятый купонный период удлинить до 273 дней, а отступные увеличить на 1 руб. до 54,8 руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике