Прибыль национального перестраховщика подкосили пожар, авария и шторм

Пожар в подмосковном торговом центре «Синдика» Синдика

В 2017 г. чистая прибыль Российский национальной перестраховочной компании (РНПК), единственный акционер которой – Центробанк, составила 89 млн руб. Это всего 3% от плана: компания должна была заработать 2,7 млрд руб., сообщила в четверг зампред правления РНПК Ольга Крымова. Она считает, что прошлый год для компании был «установочным, пробным» (компания начала работу в октябре 2016 г.).

Финансовый результат компании испортили три крупных убытка, риски по которым были перестрахованы в РНПК, объяснила Крымова: пожар в подмосковном торговом центре «Синдика», авария на крупнейшем руднике «Алросы» «Мир» и повреждение штормами строящегося терминала газификации в Балтийском море (санкционный убыток). Национальный перестраховщик еще не выплатил компенсацию по этим происшествиям, но зарезервировал около 4 млрд руб. под предстоящие выплаты, сказал президент РНПК Николай Галушин.

Невыполнение плана по чистой прибыли скажется на докапитализации компании. «Если бы было так, как мы планировали, то в течение пяти лет мы смогли бы иметь капитал на уровне 70 млрд руб., то есть то, что изначально задумывалось как величина уставного капитала, и мы бы развивались на свои деньги», – сетовал Галушин. Предполагалась также, что при выполнении плана по чистой прибыли могло быть принято решение о выплате дивидендов. Отклонение от плана по чистой прибыли скажется на доходах менеджмента РНПК, сообщил Галушин: годовые бонусы либо уменьшатся, либо их не будет вовсе.

РНПК была создана в 2016 г., 100% ее акций принадлежит Центробанку. Минфин и Центробанк спешно создали национального перестраховщика, чтобы множество дорогих и стратегических проектов страны (например, строительство Крымского моста), которые оказались под санкциями, были перестрахованы. Зарубежные перестраховщики отказывались от санкционных объектов, а у отечественного рынка не было для этого финансовой возможности.

Объявленный уставный капитал РНПК – 71 млрд руб., оплаченный – 21,3 млрд руб. С января 2017 г. в соответствии с законом страховщики обязаны передавать РНПК 10% рисков по договорам перестрахования в отношении объектов, которые находятся под действием международных санкций. По другим рискам страховщики обязаны предложить ей перестраховать 10%, однако РНПК может выбрать, принимать ли на себя такие риски и какую их долю принимать.

Крымова говорит, что невыполнение плана по прибыли в 2017 г. не влияет на план по чистой прибыли на 2018 г.: РНПК, как и раньше, должна заработать 5,6 млрд руб. Но если и в этом году влияние крупных убытков на финансовый результат будет сильным, то плановые показатели 2019 г. будут, скорее всего, скорректированы, говорит она. Текущая стратегия РНПК предполагает, что ее прибыль в 2019 г. составит 7,1 млрд руб., в 2020 г. – 8,5 млрд, в 2021 г. – 9,8 млрд руб.

В 2017 г. РНПК собрала 7,7 млрд руб. премий, на 1% больше плана. Около 20% бизнеса пришлось на санкционные объекты, ради которых и создавалась компания.

«Ведомости» ожидают комментария Центробанка.