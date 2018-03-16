Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4527 от 16.03.2018 под заголовком: Российский банкир в Вене

Райффайзенбанк меняет куратора розницы

Андрей Степаненко войдет в правление головного банка, его сменит Роман Зильбер
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Зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко, курирующий розничное направление, переезжает в Вену: он войдет в правление головного банка группы – Raiffeisen Bank International (RBI), говорится на сайте RBI.

«Я перееду в Вену и войду в правление RBI, сейчас мою кандидатуру согласует Европейский центробанк (ЕЦБ), после чего я смогу приступить к работе. Думаю, это произойдет до конца марта. В RBI я буду отвечать за розницу – фактически за все те же процессы, что и в России, но уже на уровне группы», – рассказал Степаненко «Ведомостям».

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