Максимальная ставка по вкладам крупнейших банков упала до исторического минимума

Ставки по вкладам достигли дна и продолжили падать
Е. Разумный / Ведомости
Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам 10 банков, привлекших больше всех денег населения (сейчас это Сбербанк, «ВТБ 24», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк (РСХБ), за первую декаду апреля снизилась с 8,015 до 7,798% годовых, сообщил Центробанк. Это минимум с июля 2009 г., когда регулятор начал рассчитывать этот индикатор. Предыдущий минимум – 7,85% – был в июне 2011 г. Затем ставка росла и достигла пика в разгар кризиса – в декабре 2014 г.: 15,635% (см. график на стр. 15).