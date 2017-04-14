Максимальная ставка по вкладам крупнейших банков упала до исторического минимума

Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам 10 банков, привлекших больше всех денег населения (сейчас это Сбербанк, «ВТБ 24», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк (РСХБ), за первую декаду апреля снизилась с 8,015 до 7,798% годовых, сообщил Центробанк. Это минимум с июля 2009 г., когда регулятор начал рассчитывать этот индикатор. Предыдущий минимум – 7,85% – был в июне 2011 г. Затем ставка росла и достигла пика в разгар кризиса – в декабре 2014 г.: 15,635% (см. график на стр. 15).

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров