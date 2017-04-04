Сбербанк резко снизил ставки по вкладам в рублях

Максимальную ставку розничного депозита в апреле банк опустил с 7,7% до 6,1% годовых

Во вторник 4 апреля Сбербанк снизил ставки рублевых вкладов и сберегательных сертификатов. Изменения коснулись размещений на все сроки – от трех месяцев до трех лет. Ранее с 1 апреля Сбербанк отменил прием самого доходного сезонного дистанционного вклада «Новый уровень» со ставкой до 7,7% годовых. По остальным снижение составило 0,3-1,05 процентного пункта в зависимости от суммы и срока вложений.

Теперь максимальная ставка розничного вклада, открытого в отделении Сбербанка, составляет 5,6% годовых , а дистанционно – 6,1%. Обе ставки назначаются при размещении на 3-6 месяцев не менее 700 000 руб.

Максимальная ставка сертификата опустилась с 8,2% до 7,55% годовых. Такой доход Сбербанк теперь предлагает по бумагам на сумму от 100 млн руб. и сроком 91-180 дней.

Последний раз Сбербанк снижал рублевые ставки 15 февраля. Тогда снижение было незначительным – 0,05-0,25 процентного пункта.

«Причинами для нынешнего изменения ставок послужили снижение в марте ключевой ставки ЦБ и рыночный тренд на снижение процентных ставок по вкладам вследствие резкого замедления инфляции, которое может привести к достижению цели ЦБ по инфляции в районе 4% уже летом этого года», - прокомментировал представитель Сбербанка.

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в первой десятке банков по объему привлеченных средств физических лиц, по подсчетам ЦБ, снизилась на 0,03 п. п. до 8,02% годовых.

Ранее доходность рублевых вкладов также снизили «ВТБ 24», ВТБ (Банк Москвы), банк «Русский стандарт» и другие банки.

По словам первого зампреда правления «Русского стандарта» Евгения Лапина, помимо понижения ключевой ставки до 9,75% на тарифную политику банков повлияло насыщение банковского сектора. «Сегодня портфели пассивов растут быстрее, чем развивается кредитный сектор, поэтому банки вынуждены сдерживать рост своих портфелей по вкладам, так как не испытывают существенной необходимости в увеличении ликвидности».