ЦБ может потратить на докапитализацию «Рост банка» и «Траста» 1,1 трлн рублей

Отрицательный капитал «Рост банка» на 1 февраля – 421 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

Центробанк 14 марта утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении «Рост банка» и банка «Траст», сообщил регулятор, но детали плана не раскрыл.

По словам двух банкиров, узнавших эту информацию от Центробанка, до сих пор обсуждалось, что банки получат на двоих 1,1 трлн руб., пишет Reuters. Третий источник агентства, близкий к одному из санируемых банков, подтвердил, что сумма может быть такой, уточнив, что банки не получат ее сразу. Представитель ЦБ пока не ответил на запрос, отправленный в пятницу вечером.

«Траст» и Рост-банк могут быть слиты в банк «плохих долгов», заявлял представитель «ФК Открытие», указывая, что банки скоро будут докапитализированы.

Отрицательный капитал «Траста» и «Рост банка» на 1 февраля – 190 млрд и 421 млрд руб. соответственно. На балансе «Рост банка» также был кредит на 751 млрд руб., полученный от Бинбанка, следовало из его отчетности на 30 сентября. В начале марта ЦБ объявил, что эти требования перед Бинбанком будут урегулированы, но как, не сообщал. «Рост банк», скорее всего, получит средства от ЦБ, из которых и вернет долг Бинбанку, говорила тогда «Ведомостям» аналитик S&P Анастасия Турдыева.

«Межбанковский кредит, предоставленный Бинбанком Рост банку, 15 марта был погашен в рамках утвержденного ЦБ плана участия в предотвращении банкротства «Рост банка». Одновременно полностью погашена задолженность Бинбанка перед ЦБ (290 млрд руб. на 1 февраля. – «Ведомости»)», – заявил представитель Бинбанка.

S&P оценивало, что в этом году ЦБ может направить на санацию банков 0,8–1 трлн руб. сверх уже предоставленных «ФК Открытие» и некоторым его «дочкам» 456,2 млрд руб. Триллион регулятор направит на поддержку «Траста», Промсвязьбанка, «Рост банка» и Бинбанка, перечисляло агентство. В прошлом году все эти банки направили в резервы на возможные потери по кредитам 930 млрд руб., указало S&P.

ЦБ забрал на санацию Бинбанк и «Рост банк» в сентябре прошлого года, «ФК Открытие» и «Траст» – в августе. Бинбанк регулятор планирует объединить с «Открытием» в 2019 г., после чего продать объединенный банк, очищенный от проблем.