«Траст» и Рост-банк могут объединиться

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Михаил Задорнов в интервью Reuters говорил, что банк «плохих долгов» может быть создан на базе «Траста» или Рост-банка, сейчас между ними идет выбор
Андрей Гордеев / Ведомости
«ФК Открытие» обсуждает слияние банка «Траст» и Рост-банка, сообщил его представитель: после объединения такая структура может стать банком «плохих долгов.
С сегодняшнего дня функции по управлению «Трастом» и Рост-банком возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщил ЦБ. Это решение ЦБ – «важный шаг на пути создания банка непрофильных активов», добавил представитель «ФК Открытие». «Ведомости» ожидают комментарий ЦБ.
В начале февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что идея создания банка «плохих долгов» обсуждается, но сложно реализуема. «Какие плохие активы отделить от остальных активов? Это, действительно, большой вопрос. Поэтому аргументы есть и в том, чтобы их отделить, и банк будет сосредоточен на тех активах, которые генерируют доходы», – говорила она (цитата по ТАСС).
Позднее председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью Reuters говорил, что банк «плохих долгов» может быть создан на базе «Траста» или Рост-банка, сейчас между ними идет выбор. Тогда же он уточнял, что «ФК Открытие» объединится с «Трастом», Бинбанком и РГС-банком — такое решение уже принято: «Мы составляем график и планы, но это длинная история. Объединенная сеть группы - 950 точек продаж в 70 регионах».
Как в России уничтожают деньги
Андрей Гордеев / Ведомости
После производства наличных денег Центробанк вводит их в обращение. Денежные знаки регистрируют, пересчитывают и сортируют с помощью специальных высокоскоростных машин. Информация о выпущенных банкнотах заносится в базу данных. В отделения ЦБ также поступают ветхие и испорченные купюры. После проверки их изымают из обращения и при помощи специального оборудования режут на мелкие кусочки. За сутки таким способом уничтожают порядка 2 тонн банкнот различного номинала
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото счетно-сортировальная машина, которая в соответствии со своим названием считает и сортирует банкноты на годные и ветхие
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото вакуумный манипулятор для перемещения пластиковых кассет с пачками банкнот. Одна кассета весит около 13 кг. В специальном помещении происходит подготовка банкнот к перевозке в инкассаторских машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото показан процесс приема пачек банкнот кассовыми работниками с применением вакуумного манипулятора. В советское время изношенные банкноты гасили на специальном оборудовании – пробивали отверстия в геометрическом центре банкноты. Данные работы выполнялись в Центральном хранилище Госбанка СССР в Москве, писал «Интерфакс»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Затем погашенные банкноты отправляли на бумажную фабрику Гознака, а там загружали в специальные большие котлы. В котлы под высоким давлением подавали пар, уничтожавший краску на купюрах и превращавший старые банкноты в волокна. Полученную бумажную массу использовали для производства новых банкнот. Такой способ уничтожения денег был дорогостоящим и «грязным» с экологической точки зрения. После распада СССР от него отказались
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Андрей Гордеев / Ведомости
В СССР также пытались сжигать старые банкноты. Но этот процесс имел множество недостатков. Требовался тяжелый и опасный ручной труд, а также контроль за процессом. После отказа ЦБ от уничтожения денег паром купюры решили изрезать на мелкие кусочки. Изначально машины для резки банкнот были только в Москве. Теперь же они есть и в региональных центрах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото стационарная установка для измельчения ветхих погашенных банкнот. Процесс уничтожения партии пачек банкнот занимает около двух часов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Ветхие банкноты, поступающие в учреждения Банка России для уничтожения, обрабатывают на счетно-сортировальных машинах. Машина пересчитывает и одновременно проверяет платежеспособность банкнот с последующим уничтожением путем измельчения банкнот на мелкие фрагменты, не подлежащие восстановлению (бумажная обрезь)
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Андрей Гордеев / Ведомости
В процессе пересчета банкнот счетно-сортировальная машина уничтожает ветхие банкноты, которые не могут находиться в обращении. В случае, когда машина не может определить платежеспособность банкноты, она отсортировывает данные банкноты в карман ручной доработки. Отсортированные банкноты передаются кассовому работнику для определения их платежеспособности и последующего уничтожения на специальном оборудовании
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Андрей Гордеев / Ведомости
После гашения купюры также режут на специальных машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
Срок обращения банкнот зависит не от прочности бумаги, а от скорости ее загрязнения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Прочность бумаги, на которой печатаются американские доллары и рубли, отличается. У долларов она выше, и срок их обращения больше
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Андрей Гордеев / Ведомости
Более высокая прочность обеспечивается благодаря длинным волокнам в составе бумаги. Но на такой бумаге невозможно сделать качественный водяной знак. ЦБ предпочитает не жертвовать качеством водяного знака, так как именно он является одним из основных признаков подлинности банкноты
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бумажная обрезь прессуется на специализированном оборудовании в брикеты диаметром 9 см для компактности перемещения отходов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Спрессованные брикеты бумажной обрези утилизируются как твердые бытовые отходы в соответствии с природоохранным законодательством