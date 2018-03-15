«Траст» и Рост-банк могут объединиться

ЦБ может сделать из них банк «плохих долгов» санируемых структур

Михаил Задорнов в интервью Reuters говорил, что банк «плохих долгов» может быть создан на базе «Траста» или Рост-банка, сейчас между ними идет выбор Андрей Гордеев / Ведомости

«ФК Открытие» обсуждает слияние банка «Траст» и Рост-банка, сообщил его представитель: после объединения такая структура может стать банком «плохих долгов.

С сегодняшнего дня функции по управлению «Трастом» и Рост-банком возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщил ЦБ. Это решение ЦБ – «важный шаг на пути создания банка непрофильных активов», добавил представитель «ФК Открытие». «Ведомости» ожидают комментарий ЦБ.

В начале февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что идея создания банка «плохих долгов» обсуждается, но сложно реализуема. «Какие плохие активы отделить от остальных активов? Это, действительно, большой вопрос. Поэтому аргументы есть и в том, чтобы их отделить, и банк будет сосредоточен на тех активах, которые генерируют доходы», – говорила она (цитата по ТАСС).

Позднее председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью Reuters говорил, что банк «плохих долгов» может быть создан на базе «Траста» или Рост-банка, сейчас между ними идет выбор. Тогда же он уточнял, что «ФК Открытие» объединится с «Трастом», Бинбанком и РГС-банком — такое решение уже принято: «Мы составляем график и планы, но это длинная история. Объединенная сеть группы - 950 точек продаж в 70 регионах».

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