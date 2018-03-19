Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4528 от 19.03.2018 под заголовком: «РЕСО-гарантия» готовит IPO

«РЕСО-гарантия» может провести IPO в апреле

В ходе размещения часть пакета акций страховщика может продать французская группа АХА

«РЕСО-гарантия» планирует провести IPO в апреле, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на два источника. Организаторами размещения назначены Bank of America Merrill Lynch, Citi, «ВТБ капитал»,«Сбербанк CIB», «Ренессанс капитал», Deutsche Bank и Societe Generale, указало агентство. Размеры планируемого IPO источники агентства не раскрыли.

Планы страховщика провести IPO подтвердили «Ведомостям» два человека, знающих условия планируемого размещения. Пул банков – организаторов размещения собран, сообщил один из них.

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