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S&P улучшило прогноз рейтинга трех крупных российских страховщиков

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings улучшило прогноз рейтингов страховых компаний «Согаз», «Ингосстрах» и «Ресо-гарантия», изменив его на «позитивный» со «стабильного». Рейтинги всех трех страховщиков подтверждены на текущих уровнях.

Рейтинговые действия последовали за повышением кредитного рейтинга Российской Федерации 23 февраля 2018 г. и аналогичными действиями в отношении ряда российских банков и компаний.

«Мы полагаем, что условия ведения операционной деятельности для российских страховых компаний останутся сложными в 2018 г., главным образом, из-за по-прежнему высоких страновых рисков и неопределенности в отношении показателей по ОСАГО. Вместе с тем мы ожидаем, что сектор страхования иного, чем страхование жизни, продемонстрирует в целом положительные показатели прибыли в 2018 г., чему будет способствовать рост страхования корпоративного сектора», - говорится в сообщении S&P GR.

Аналитики агентства отмечают улучшение качества инвестиционных портфелей крупнейших российских страховщиков. Большая часть их инвестиций представляет собой вложения в госбумаги, крупные российские банки и облигации крупных российских компаний, рейтинги которых были недавно повышены.

«Согаз» имеет по шкале S&P GR рейтинги контрагента по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне ВВВ-, «Ингосстрах» и «Ресо-гарантия» - ВВ+.

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Политика
Новости

Центризбирком ответил на заявление Навального о подготовке «каруселей» на выборах

Ведомости
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Сотрудник штаба Алексея Навального, получивший за 30 минут три талона о том, что он внесен в списки избирателей по месту голосования, сможет проголосовать только по первому адресу. Об этом заявил во вторник зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, остальные заявления машина не обрабатывает, но делает отметку и извещает участковый избирком.

Ранее Навальный сообщил, что его штаб решил провести эксперимент, доказывающий, что один человек может получить несколько «филькиных грамот», по которым можно проголосовать несколько раз. И все, по словам Навального, оказалось очень просто: «30 минут понадобилось сотруднику нашего штаба, чтобы получить три бумажки. Три раза может проголосовать. Там вообще нет проблем. Поэтому 18 марта ждем грандиозных "каруселей" фальсифицирующих явку».

Через портал Госуслуг можно получить сколько угодно талонов, но «это соревнование с самим собой», говорит Булаев: действительным будет считаться только первый из них. На остальных участках избирателя просто не признают за своего. А если ему все-таки удастся проголосовать дважды, то его с удовольствием примут в Следственном комитете, отметил Булаев.

На президентских выборах впервые применяется система голосования по месту пребывания, которая пришла на смену открепительным удостоверениям. Чтобы получить прописку на другом участке, избирателю достаточно подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или избирательную комиссию. Понедельник был последним днем приема заявлений через МФЦ и портал госуслуг (до 14.00 мск 17 марта их еще можно подать через участковую комиссию). По данным ЦИК, о желании голосовать по месту нахождения заявили 4,7 млн человек, но, скорее всего, итоговая цифра будет выше: данные все еще продолжают вводить в систему. Только за последние сутки через систему «мобильный избиратель» поступило 803 000 заявлений.

Впрочем, обнаружили «Ведомости», избирателям доступны не все участки: так, на портале Госуслуг не отражается столичный участок N2151 в здании РАН, где традиционно голосует президент Владимир Путин.

Действительно, достаточно большое количество избирательных участков не отражены в электронной базе, признает Булаев: по его словам, в первую очередь это участки в больницах, СИЗО и прочих малодоступных местах.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы в Каир

Ведомости
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» начинает продажу билетов на рейсы между столицами России и Египта с 13 марта. Выполнение рейсов Москва – Каир – Москва начнется с 11 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.

«Аэрофлот» будет выполнять полеты три раза в неделю на самолетах Airbus A320. Рейс SU 400 из Москвы в Каир будет летать по понедельникам, средам и субботам, а рейс SU 401 из Каира в Москву по вторникам, четвергам и воскресеньям.

«Ведомости» убедились, что уже можно купить билет в Каир на сайте «Аэрофлота». Например, билет в классе эконом из Москвы в столицу Египта на 23 апреля обойдется в 16 608 руб., время в пути 4,35 часа.

При этом с 12 июня по 2 июля рейсы будут ежедневными. Это связано с повышенным спросом на авиаперевозки из-за футбольного турнира, отмечает «Аэрофлот».

«Аэрофлот» прекратил летать в Каир в конце 2015 г. Тогда было прервано авиасообщение между Россией и Египтом. Для возобновления полетов понадобилось значительное усиление мер безопасности, отмечает российская компания.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Политика
Новости

В Великобритании умер бывший топ-менеджер «Аэрофлота»

Ведомости
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В Лондоне на 69-м году жизни скончался бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» по финансам Николай Глушков. Об этом сообщил в Facebook Демьян Кудрявцев, семья которого владеет «Ведомостями».

«У нас есть общие друзья, они сообщили о смерти. О конкретной причине мне ничего не известно, но он был немолодой человек. Умер он в Лондоне, у себя дома», - пояснил Кудрявцев радиостанции «Говорит Москва».

Информацию о смерти Глушкова радиостанции Business FM подтвердил его адвокат Андрей Боровков. «Причину смерти родственники пока не сообщили», - сказал он.

С 1989 по 1991 г. Глушков занимал пост начальника отдела, потом - заместителя гендиректора компании «ЛогоВАЗ», созданной бизнесменом Борисом Березовским. С 1991 по 1995 г. Глушков возглавлял финансовый департамент «АвтоВАЗа», в 1996 г. его назначили заместителем гендиректора «Аэрофлота».

В 2000 г. Глушкова арестовали по делу о хищении средств «Аэрофлота». Тогда ему предъявили обвинение в мошенничестве, отмывании полученных незаконным путем денежных средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 г. Савеловский суд Москвы снял с Глушкова обвинения в мошенничестве и отмывании денег, но подтвердил приговор о злоупотреблении полномочиями и попытке побега. Глушкова приговорили к трем годам и трем месяцам заключения. С учетом уже отбытого срока его освободили в зале суда.

В 2010 г. Великобритания предоставила Глушкову политическое убежище. В марте 2017 г. суд заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х гг.

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Политика
Новости

МИД выразил британскому послу протест из-за обвинений по делу Скрипаля

Ведомости
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Первый замминистр иностранных дел России Владимир Титов выразил «решительный протест» послу Великобритании Лори Бристоу из-за обвинений в причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

Российское ведомство назвало действия Великобритании «откровенно провокационными». Россия не ответит на ультиматум, пока Соединенное Королевство не предоставит образцы химического вещества и не будет действовать в рамках конвенции по запрещению химоружия, отмечается в сообщении. «Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными», – указано там же.

Происшедшее – это очередная «нечистоплотная» попытка британских властей дискредитировать Россию, отмечает МИД. Любые угрозы не останутся без ответа, добавляет ведомство.

Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на лавочке у торгового центра на юго-западе Англии 4 марта.  Сейчас они находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила, что Россия виновна в отравлении Скрипаля, она назвала эту версию «очень вероятной». По ее словам, либо Москва потеряла контроль над химоружием, либо это были прямые действия России. Мэй уточнила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанном в СССР. Она также попросила объяснений от Москвы к вечеру вторника, 13 марта.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее назвала слова Мэй «цирковым шоу в британском парламенте». Это очередная кампания, основанная на провокации, добавила Захарова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не имеет отношения к отравлению Скрипаля, и напомнил, что дочь бывшего сотрудника ГРУ имеет российское гражданство. В связи с этим расследование дела должно быть открытым для Москвы, считает Лавров.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Политика
Новости

ЕС включил спиннеры в список опасных товаров

Ведомости
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ЕС включил в перечень опасных непродовольственных товаров спиннер. Об этом говорится в докладе по итогам 2017 г.

В документе говорится о том, что спиннеры могут быть опасными для детей, в частности модели этой игрушки c подсветкой. Ребенок может проглотить батарею, размер которой сравним с пуговицей. Данная батарейка может привести к ожогам пищевода и кишечника. Опасными также являются легко отделяемые мелкие части игрушки.

Ранее в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что спиннер не влияет на психику детей, однако мелкие детали могут нанести вред.

Специалисты ведомства рекомендовали разрешать играть маленьким детям со спиннером только под присмотром взрослых.

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Политика
Новости

Трамп пообещал осудить Россию при наличии доказательств отравления Скрипаля

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп считает, что улики указывают на причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, однако предпочтет отложить окончательное суждение до анализа фактов, представленных британской стороной. Об этом Трамп заявил во время пресс-подхода, посвященного отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона во вторник.

«Я сегодня проведу разговор с [премьер-министром Великобритании Терезой] Мэй. Похоже, что это Россия, исходя из имеющейся у них (Великобритании) информации, - ответил Трамп на вопрос о том, каким будет ответ Белого дома на "химическую атаку". - Как только мы изучим факты - на сегодня запланирован разговор с британской стороной - как только мы изучим факты, если признаем их достоверными, мы обвиним Россию - или любую сторону, стоявшую за этим», - заявил Трамп. Он подчеркнул, что решение США будет зависеть от его разговора с Мэй.

5 марта стало известно об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Пострадавшие были доставлены в больницу и до сих пор находятся в коме. Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 г.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, разработано в России как боевое ОВ по программе «Новичок», и заявила о весьма вероятной причастности России к инциденту. Мэй потребовала от России исчерпывающих объяснений к вечеру вторника.

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Политика
Новости

МИД России отреагировал на отставку госсекретаря США

Ведомости
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках?» – задалась вопросом Захарова в ответ на просьбу «Интерфакса» прокомментировать смену руководителя американского внешнеполитического ведомства.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил о том, что Тиллерсон покидает свой пост, новым госсекретарем станет директор ЦРУ Майк Помпео. В свою очередь, новым руководителем ЦРУ станет замдиректора спецслужбы Джина Хаспел.

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Политика
Новости

Доллар отреагировал снижением на отставку Тиллерсона

Ведомости/Интерфакс
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Доллар отреагировал снижением во вторник на новость об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По данным Bloomberg, доллар снизился к корзине валют еще на 0,2% в первые минуты после выхода новости на фоне снижения, вызванного данными об инфляции в США. Курс евро в паре с долларом к 16.15 мск поднялся до $1,2384 по сравнению с $1,2334 на закрытие предыдущей сессии. До публикации информации об увольнении Тиллерсона пара евро/доллар торговалась на уровне $1,2341.

«Отставка Тиллерсона укладывается в общую линию хаоса в Белом доме», – отмечает аналитик по валютным рынкам Brown Brothers Harriman Вин Тин. «Тиллерсон считался одной из стабилизирующих сил в администрации Трампа, и его отставка в дополнение к недавнему уходу главного экономического советника Белого дома Гэри Кона не будет воспринята рынками положительно», – цитирует эксперта Bloomberg.

Место Тиллерсона в Белом доме займет директор ЦРУ Майк Помпео.

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Бизнес
Новости

Компания сооснователя Google провела испытания летающего такси

Ведомости
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Американская компания Kitty Hawk, среди инвесторов которой сооснователь Google и гендиректор Alphabet Ларри Пейдж, провела тестовые испытания беспилотного воздушного такси в Новой Зеландии. Об этом пишет The New York Times.

Это может привести к появлению сети летающих такси в Новой Зеландии в течение трех лет, отмечает издание. Разработки этого такси велись почти восемь лет, указано на сайте Kitty Hawk.

Беспилотное такси компании Kitty Hawk называется Cora. Оно похоже на прототип самолета. Cora электрическая и может развивать скорость в 150 км/ч, дальность полетов – 100 км, отмечает CNBC. Кроме того, это такси взлетает и приземляется вертикально, так что ему не нужна взлетно-посадочная полоса. Проект вписывается в стремление Новой Зеландии сократить до нуля выбросы к 2050 г., добавляет министр по исследованиям, науке и инновациям страны Меган Вудс.

У интернет-стартапов много инвестиций, но необходимы вложения и другого рода, чтобы решать реальные жизненные проблемы, говорил Пейдж в интервью в 2012 г. Он мечтает кардинально изменить транспортную отрасль, отмечал Bloomberg.

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Авто
Новости

Hyundai собирается запустить завод по выпуску двигателей в Петербурге в течение трех лет

Ведомости
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Hyundai собирается в ближайшие три года запустить в Санкт-Петербурге завод по выпуску двигателей. Об этом рассказал гендиректор «Хендэ мотор мануфактуринг рус» Ентэк Ли, передает ТАСС.

Мощность завода составит около 150 000 единиц, говорится в презентации компании.

Ранее управляющий директор «Хендэ мотор СНГ» Алексей Калицев говорил, что Hyundai изучает возможность создания в Санкт-Петербурге производства двигателей и трансмиссий. По его словам, автоконцерн рассматривает варианты площадок. В Hyundai ожидают, что выпуск двигателей позволит повысить локализацию до 60%.

Hyundai представила новый кроссовер Santa Fe

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Политика
Новости

Минобороны опубликовало списки возможных названий новейших вооружений

Ведомости
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Минобороны обнародовало списки возможных названий новейших российских вооружений. На официальном сайте ведомства начался финальный этап отбора названий для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой и беспилотного подводного аппарата. Посетители сайта могут выбрать из пятидесяти предложенных вариантов наиболее понравившийся.

Сейчас среди возможных названий новейшего лазерного комплекса лидируют «Зайчик», «Луч», «Око», «Багира» и «Страж». Среди возможных названий для крылатой ракеты лидируют такие, как «Нежданчик», «Песец», «Альбатрос», «Аленушка» и «Ласточка». Наиболее популярными вариантами названия для подводного беспилотника стали «Посейдон», «Язь», «Байкал», «Аврора» и «Кракен».

Сервис для приема предложений с названиями заработал на сайте министерства 1 марта. За 13 дней им воспользовались более 870 000 пользователей, около 30% из них – иностранцы, говорится в пресс-релизе Минобороны. Посетители сайта предложили более 245 000 вариантов, из них ведомство выбрало по 50 самых популярных для каждого из новейших образцов вооружений. Голосование закончится 16 марта, уточняется в сообщении.

Президент Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, комплексов «Авангард» и «Кинжал», ядерных подлодок-беспилотников и боевых лазеров, а также о разработке межконтинентальных баллистических ракетах «Сармат». Во время выступления была показана видеозапись испытаний ракеты.

Новое оружие, которое показал Путин

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