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ТАСС узнал о получении контроля группой «РЕСО» над страховщиком ОМС «Медстрах»

Компания по обязательному медицинскому страхованию «Медстрах» (1,3 млн застрахованных) в конце прошлого года перешла под контроль компаний, близких к акционерам группы «РЕСО», передает ТАСС со ссылкой на два источника на страховом рынке.

«Медстрах» ушел под руководство группы «РЕСО» в декабре», - рассказал один из источников.

Заместитель генерального директора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов не подтвердил и не опроверг ТАСС эту информацию. При этом он отметил, что медстраховщик группы «РЕСО» «компания "РЕСО-мед" активно изучает рынок ОМС и рассматривает несколько вариантов своего дальнейшего развития».

В колл-центре «Медстраха» ТАСС посоветовали обратиться в «РЕСО-мед», заявив, что компании «объединились с Нового года».

По данным системы СПАРК, у «Медстраха» сменились собственники в декабре 2017 г. Акционерами компании с 19 декабря стали ООО «Аджастер» (31,9% акций), ООО ТМБ (24,1%), ООО «Глорикидс МС» и ООО «Профит» (по 22%).

Представитель ФАС заявил, что ходатайств о покупке компании «Медстрах» не поступало.