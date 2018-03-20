Платежная система «Мир» поменяла логотип из-за мифов вокруг нее

МИР

Созданная Центробанком российская платежная система «Мир» поменяла логотип - сегодня она представила новый фирменный стиль.

Обновленный бренд «Мира» разработало агентство Graphit (часть Leo Burnett Group Russia, принадлежит французской рекламной группе Publicis Groupe). «За несколько лет активного развития продукта у потребителей сформировалось неоднозначное отношение к национальной платежной системе «Мир». Вокруг бренда начали возникать мифы, не соответствующие реальности», - говорится в релизе. Задача новой коммуникационной стратегии - представить «Мир» как «достойный технологичный российский бренд», постоянно развивающийся и доступный всему населению.

Первые карты российской системы «Мир», создававшейся в ответ на отключение карт Visa и Mastercard у санкционных банков, появились в декабре 2015 г. По итогам 2017 года выпущен 31 млн карт «Мир», сообщила сегодня первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она напомнила, что по закону перевод бюджетников на карту «Мир» должен завершиться до июля 2018 года. Сейчас на нее переведены уже 86% бюджетников.

Основа нового оформления бренда «Мира» – четверостишие из мультфильма «Цветик-семицветик» – «Лети, лети лепесток, через запад на восток...». «Лепестком» теперь служит верхняя часть буквы «Р» в логотипе, чье начертание и пропорции были незначительно изменены. «Перемены коснулись только буквы «Р» и формы лепестка – они стали пропорциональнее и геометрически более правильными. «Мир» сохранил общую цветовую гамму логотипа – зеленый и голубой, но зеленый стал более насыщенным и холодным, а голубой градиент значительно ярче, что призвано подчеркнуть технологичность и современность бренда», - говорится в релизе «Мира».

По мнению Натальи Новошинской, директора департамента маркетинга и коммуникаций оператора «Мира» - АО «НСПК», прежний логотип «воспринимался как нейтральный и спокойный, не выражал индивидуальности компании и не вызывал ярких эмоций». Помимо основного холодного темно-зеленого и ярко-голубого, «Мир» вводит дополнительную гамму цветов: синий, красный, желтый и черный.

В 2016 г. выручка «Мира» составила 145,9 млн руб., доход ­– 46 млн руб., следует из отчетности платежной системы. Оператор «Мира» – АО «НСПК» - на 100% принадлежит ЦБ, на создание платежной сстемы регулятор потратил 4,3 млрд руб. Основной доход НСПК – обработка российских транзакций международных платежных систем. За вычетом расходов на обслуживание процессингового центра НСПК заработала на этом в 2016 г. 4,2 млрд руб.

Новый логотип платежной системы «Мир»